比起庸庸碌碌過日子，多數人都希望成為家財萬貫的人生勝利組，運勢命理網站「靈匣網」點名，摩羯座、處女座、天蠍座、雙子座不做無本生意，一心沉迷賺錢和成功，有時會讓人覺得有點現實。

▍1.摩羯座

摩羯座是一個誠懇、腳踏實地的人，他們對待任何事情都非常認真，雖然一心沉迷賺錢並且渴望成功，但不會心浮氣躁。他們知道成功絕非一蹴可幾，所以會堅持不懈地努力，期望透過自己的雙手去打造美好的未來。

▍2.處女座

處女座是利己主義者，他們很現實，很會分析哪些事物對自己有幫助，而哪些則毫無用處，所以在必要的時候，他們會放下自己的面子去融入其他團體，善於表演，懂得配合，最後達到自己的目的。因為只有真正能靜下心的人才能夠取得成功，眼高手低的人永遠都不會出頭天。

▍3.天蠍座

天蠍座低調沉穩，性格樸實而不張揚，即使取得一點小成就也不會心浮氣躁，從來不炫耀自己，靠著謙虛得到很多人的喜歡。面對自己不擅長的事物，他們會虛心向別人請教，給人的感覺完全不像是年輕人，而是一個歷經滄桑、精於世故的老人。

▍4.雙子座

雙子座雖然看似隨和，其實是一個異常執著的人，對於自己下定決心要去做的事情，任何人無法改變他們的想法，因為他們認為成功的人就應該堅守自己的理念，為了達成目標，他們願意犧牲一切，永遠都不會妥協。

(中時新聞網)