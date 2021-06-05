大S喊斷10年婚「正在辦手續」！ 汪小菲回應：我不知情

大S和汪小菲3月才剛甜蜜慶祝結婚10周年，怎料今（5日）一早竟爆出婚變，消息一出震驚外界，說話向來直來直往的汪小菲常因兩岸議題多次失言，但他今天凌晨在微博發文痛批台灣確診者飛廈門一事，「歷史書裡一定記著這幫漢奸」；又對在台北的家人打不到疫苗深感不滿，曬出自己在大陸開店的榮景，怒斥「太無恥、低極了，這就是差距」，再度引起掀起網友論戰。

大S近年來幾乎對於汪小菲的失言風波不做任何回應，不過這次竟鬧到喊要離婚，汪小菲也傻眼向陸媒表示「我不知情」，大S經紀人則回應：「夫妻倆就是吵了一架，哪對夫妻不吵架？沒什麼事。」他趕緊在微博發文安撫愛妻，希望能夠救回這段10年婚姻，寫道：「因為實在擔心家人，說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能平安健康。」

汪小菲一直對兩岸議題相當關心。昔日，他就曾批判蔡英文的「新南向政策」不切實際，2017年的生日願望，除了家人平安和事業順利外，還有「兩岸幸福」，但話鋒一轉汪小菲又說「都這個年代了，別再打著選舉的名義再愚昧老百姓了，如果一個講著中國話的人說自己是日本人，那和漢奸有何兩樣？漢奸在中華民族就像秦檜一樣，永遠跪在那裡。你要是願意永遠跪著，那就跪吧，別拉著2300萬台灣人一起跪著」。被懷疑是在暗諷蔡英文當時在推特上用日語發文感謝日本政府支持台灣參加WHA。

隔年，汪小菲又發文說自己是北京孩子，就愛聊政治，他認為台灣的優越感都是大陸自己說的，「什麼最美的風景是人」，但實際是每天互相檢舉，連檢舉廣告都放到學校門口，且檢舉一次能賺2000台幣，「當他和你說你好嗎，鞠個躬的時候，都是想我要檢舉你」，更直言受不了台灣「這種道貌岸然的地方」，他覺得要罵他可以，但鞠躬罵他就是不行，「我不懂小民粹，我只知道，今天的領土不容分割了，別再打著這張牌蛋逼（北京話意思扯淡、吹嘘）了」。

同一年的第55屆金馬獎，張藝謀《影》原定在S Hotel慶功，卻因染上政治風波，只有張藝謀現身，身為S Hotel老闆的汪小菲也在微博發文，「這屆金馬獎，我們酒店就是大家來台北的家，好吃好住，別理各別人士，我覺得台北的朋友都是很好的」，但又激動在底下留言「不過大家最近不來也罷，等選舉了，給這幫台獨份子一個教訓」、「個別人對金馬獎的褻瀆，無法抹滅這些電影人的付出，我們酒店就是做好服務，誰要來搗亂，sorry，滾蛋」，不過之後他默默刪除微博稱「用詞有些激動」。

汪小菲婚後為了兼顧事業，每周都台北、北京來回奔波，2019年他也曾在微博透露自己身為台灣女婿的心情，表示每次來台都是匆匆忙忙，甚至連花蓮，宜蘭，屏東，高雄等地都沒去過，只去過台中3次，也談到「已經一半是這裡的人了，這也算是我半個家了」，並承認自己被選舉、政治的新聞影響，忽略了台灣的青山綠水、樸實民風和支持他的人，最後不忘自省：「這麼多年，我也沒有打開我的心去接受這邊不同的文化，又怎麼能強迫他們去接受我呢。」

去年年初，汪小菲在微博貼出自己在台灣被計程車司機以粗口飆罵的影片，只因司機聽到他講北京話，該運將則反指汪小菲渾身酒味，儘管友人在旁勸說，但雙方火氣都不小，氣的汪小菲說台灣「這曾經是所謂為愛發電的地方，現在卻充滿仇恨」，事隔一夜他把影片刪除，強調「不想一氣之下再挑動矛盾」，同時他也表示心情很沉重，並在底下留言向司機道歉：「我用我的微博po出了這段畫面，其實對他也是一個霸凌。您每天開車，都不容易，只是想讓我們生活的更好。」

沒多久又因疫情全台爆發「口罩之亂」，他在微博曝光大S在日本買到1萬個口罩，託人寄往武漢，引起台日網友砲轟，幾天後他也發文表示，在台北好兄弟的幫助下買了1萬個醫用口罩，因為無法寄出，所以江5000個放在S hotel 供員工及客人免費使用，另外5000個拜托請附近的里長捐給旁邊的鄰居們。當時口罩限購，他也被質疑靠特權、特殊管道大量購買。之後對於撤回放寬陸配子女來台政策，汪小菲也來參一腳，認為「父母不能跟孩子團聚是人間悲劇」，而通常這在以前打仗時才會發生。

另外，大S的婆婆，「俏江南」創辦人62歲張蘭，因為沒有遵守香港高等法院頒下凍結資產令，也未遵從規定申報超過50萬港幣資產，被裁定藐視法庭判刑1年，上訴後仍遭駁回，她今年年初也突開直播，爆哭，向大S、兒子汪小菲道歉，「我這個當媽媽的，沒有給孩子、兒媳留下任何東西，就給他們招罵」，並強調兒子、媳婦都很孝順，大S對她很好，一直在安慰她，「媽媽是最棒的，我們都愛你」，汪小菲也不斷關懷媽媽，「兒子正在廣州辦事，知道我出事，立即就趕回來北京安慰我」。

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(中時 )