警消持續灑水讓電動車降溫，電動車嚴重碳化僅剩骨架。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中市北區台體大棒球場後方驚傳火警，65歲陳姓老翁平日以電動代步車外出，5日上午疑似到台體大後方散步，其電動代步器竟不明原因起火，瞬間成一團火球，老翁全身遭嚴重灼傷，送醫搶救，火警發生原因警方仍在調查。

有民眾指出，當時聽到喊叫聲，發現陳姓老翁與電動代步車瞬間起火，有人趕緊到附近活動中心裡拿滅火器協助滅火，消防員趕抵時，趕緊將老翁送往中國附醫急救，全身超過85％度2到3度燒燙傷，當場意識不清，目前仍在加護病房救護。

台中市消防局表示，陳姓老翁與整台車瞬間著火，同仁到現場時緊急撲滅火勢，將傷者送醫急救，並持續灑水讓電動車降溫，電動車嚴重碳化僅剩骨架。

台中市警第二分局指出，陳姓老翁為獨居長者，因行動不便，平日以電動代步車代步，已通報台中市社會局協助關懷，至於事故原因，由消防局火調科與警方鑑識人員，進一步調查釐清。

(中時 )