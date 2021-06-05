蘋果全球開發者大會WWDC21將於台灣時間8日凌晨由keynote發表會揭開序幕，外界推測，除了預料中的iOS、iPadOS、macOS、tvOS 及watchOS更新之外，還可能發表與智慧家庭裝置有關的homeOS。

WWDC21將完全以線上形式進行，全球超過3000萬名蘋果開發者將可免費參與。8日凌晨1時舉行的keynote發表會將公布今年稍晚會在所有蘋果平台上推出的各項更新項目，全球用戶可透過apple.com、Apple Developer App、Apple TV App及YouTube等平台收看串流直播。

按照往例，蘋果在WWDC21可能發表iPhone新一代作業系統iOS 15。根據外媒消息與爆料，iOS 15新功能包括在「健康」App新增「食物追蹤」功能，提供用戶所吃食物的營養細節和卡路里追蹤；鎖定畫面大幅改進，允許用戶根據當前狀態設定不同的通知，例如電話是否發出聲音；加強「訊息」App的社交功能；更新「深色模式」，提供更多層次的顯示變化。

以色列網站The Verifier預測，iOS 15將不再支援3款舊機型，包括iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus，意味著iPhone 7及後續機型才能更新到iOS 15。

科技網站Apple Insider報導，近期蘋果招募負責Apple Music的iOS平台資深工程師，在職缺說明中提及名為homeOS的作業系統。外界解讀，若蘋果真的推出homeOS，可能會對應蘋果智慧家庭平台HomeKit相關裝置，有機會先支援智慧喇叭HomePod系列產品。

硬體方面，外媒iDropnews預測WWDC21可能發布4款新品。首先是因應iPod發售20週年，可能更新iPod touch產品，採用與iPhone 12類似的平整邊框，螢幕尺寸介於5.4吋到6吋。第二項有望亮相的新品是無線耳機AirPods 3，在音質和續航力皆有所提升。

其他2項可能發表的硬體新品都是Mac電腦，包括搭載新一代M1X或M2晶片的MacBook Pro筆電，外界預期有14吋及16吋機型，且HDMI、讀卡機等連接埠也將回歸。此外，近10年沒更新外型的Mac mini也有機會搭載M1X或M2晶片亮相，頂部可能採用玻璃材質，且機身體積更小。（編輯：黃瑞弘）1100605

(中央社)