教育部今(5)日公布最新全國確診學生人數，相較於前一日發布的全國377名學子確診，截至6月4日下午５點半統計，全國共405名學子確診新冠肺炎，日增28人。而今日也是國中教育會考補考日，上午第一節為社會科，缺考人數為15人。

教育部表示，最新統計的全國確診學生人數，共計405人，其中還是以大專校院學生確診人數最多，共有146人，當中還有10名確診學生為境外生，136人皆為本土案例。

至於其他教育階段別，高中確診學生人數為65人、國中56人、國小94人、幼稚園則有44人。本土確診學生人數加總則共計395人。

至於今日為國中教育會考補考第一天，教育部指出，應參與本次考試考生共625名，其中包含大陸考場441名考生及184名解除居家檢疫及居家隔離的考生。

教育部也提到，今日補考的國中會考，上午第一節考科為社會科，缺考人數為15人，到考率為97. 6％，未額外啟用第二類備用試場。考生進入考場皆量測體溫，並全程佩戴口罩應試，整體秩序良好。

(旺報 )