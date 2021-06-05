勞動部下令即起暫緩移工換雇主、不同廠派工。（圖／指揮中心提供）

近期京元電子傳出移工群聚案，指揮中心要求勞動部應做「移工政策總檢討」，勞動部政務次長王安邦表示，即日起至三級警戒期間「暫停移工轉換雇主」，所有非必要轉換至新雇主包括合意轉換、期滿轉換等都暫緩，除非有安全之虞會另為處置；而同一雇主不同廠區派工的部分一律暫緩，昨天也修正移工管制防疫指引，提供至各事業單位依照昨天發布的因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引辦理。

經濟部次長陳正祺表示，快篩部分對很多企業維持營運而言非常重要，很多企業現在都依照疫情指揮中心5月30日公布的原則展開快篩作業，大部分企業都是與醫療院所合作，包括健檢、體檢、醫美、檢驗等機構，企業都有建立合作關係。而經濟部競爭力發展中心也協助媒合醫療院所與企業，若企業需要快篩試劑，經濟部也會協助媒合生產商，依疫情指揮中心原則進行快篩，最重要的是快篩要由醫事人員執行，遇到陽性要先隔離等待PCR結果，同時通報地方衛生局。

(中時 )