基層警在「靠北警察」臉書粉絲頁中貼出多張對話截圖，他抱怨說，警察局協助衛生局進行疫調工作，但與衛生局資訊卻不同步。（摘自臉書）

新北市疫情嚴峻，警察局協助衛生局進行疫調工作，卻有基層警爆料說，與衛生局資訊不同步，有確診者重複接到電話，連已經「往生」的個案也重複派，無疑是浪費人力。對此，警察局表示，正進一步與衛生局溝通協調解決。

基層警在「靠北警察」臉書粉絲頁中貼出多張對話截圖，他抱怨說，自己是支援疫調的新北警察，每次記者會市府講的很輕鬆的個案軌跡資料，都是他們逐筆追蹤、調查出來的。

他說，衛生局每次派案都來一大堆都不過濾，不是已經接獲多次電話的，不然就是已經住院治療不想再被調查，甚至還有已經「往生」的個案也重複派，還讓他們繼續打電話。

基層警說，想解決問題的同仁在「支援衛生局疫調」大群組裡面，也確實反應問題還給建議怎麼做比較好，結果只會得到長官「你們辛苦了」這種跳針摸頭，然後問題也沒解決，衛生局的人連聲屁都沒放？

基層警說，主管機關衛生局好像忘記警察是支援，要橫向請他們做個資訊統整好像很困難一樣，連沒戴口罩都丟給警察局處分，「你們薪水要不要給我們領？」新北市警察局表示，正進一步與衛生局溝通協調解決。

新北市警察局表示，對於同仁在靠北警察反映近期有「重複撥打、拒接、擾民」的疫調狀況，已向衛生局反映，該局刻正研議檢討中，會一起虛心檢討並改善現有作法，除讓疫調人員能更有效率完成工作外，也避免過度打擾疫調對象，期能圓滿完成工作。

(中時 )