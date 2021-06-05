印度官方機構最新的研究報告顯示，最初在印度發現、現被命名為Delta的B.1.617.2變異病毒株是引爆印度第二波COVID-19疫情的罪魁禍首，更易傳染且免疫逃脫力更強。

印度國家疾病控制中心和「基因與綜合生物研究所」昨天發表上述報告，但這份報告尚未經過同儕審查。

報告指出，現被命名為Delta的B.1.617.2變異病毒株，比在英國首次發現的Alpha（B.1.1.7）變異病毒株更容易傳播，成為印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的罪魁禍首。

研究報告指出，印度共有1萬2200種變異病毒，但與Delta相比，它們的存在根本微不足道。根據印度衛福部5月提供的數據，在65%的篩檢樣本中發現了Delta變異病毒株。

更重要的是，這份報告認為，Delta變異病毒株可能導致更多的疫苗失效案例及更嚴重疾病，這將對印度的疫苗接種造成影響。

基因與綜合生物研究所主任阿加渥（Anurag Agarwal）推文指出，研究顯示3個重點：Delta變異病毒株比Alpha變異病毒株更容易傳播；Delta變異病毒株有更大的免疫逃脫反應（immune escape）及讓人再次感染的機會；Delta變異病毒株特別容易突破疫苗完全接種的防護力。

這項研究也發現，在德里，Delta變異病毒株2月只占確診病例總數約5%，而Alpha變異病毒株同期的盛行率占所有樣本20%；但到4月中旬，Delta變異病毒株的盛行率已迅速超過Alpha變異病毒株，並在4月中旬達到65%。

印度目前共有2860萬人確診，染疫不治人數累積到34萬1000人。

(中央社)