赴美浪潮再現，雄獅旅遊統計，美國線機票訂單自5月中旬開始陸續增加，雄獅旅遊官網美加機票搜尋量本周對比上月同期更增加1.6倍，旅客預訂人數較4月份成長2.5倍。6月起飛美國洛杉磯的經濟艙機票約6萬8千元起、商務艙機票最高約23萬元，若是轉機行程甚至一張商務艙機票可達50萬元，仍有消費者願意買單。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍分析，美國線機票訂單自5月中旬開始陸續增加，5月份相較於疫情嚴峻前的4月份美國線機票營收成長率達73％，6月份開始整體訂單量較4月份成長2.5倍，目前預訂赴美機票大致有5類族群，包括：持有美國護照、有綠卡、赴美留學者(9月開學返校)、財務自由者以及在台灣的外國人。除了機票及處理ESTA簽證外，也會委託旅行社代訂美國當地飯店、當地交通接送、專人翻譯等不乏高端市場客製化需求。

游國珍坦言，赴美市場增溫，尤其美西洛杉磯、舊金山最熱門，包括：加州6／15起解封、求學、商務、疫苗都是原因，目前也的確有接到高端客戶預定30至45天的來回機票和住宿，表明要赴美去打疫苗，若以一般的美國經濟型酒店來說，往返機票和一個月的住宿費用合計約20萬元，若以商務艙加上四星級以上的酒店預估50萬元。

由於美國疫苗較為充足，藥局、Costco、醫院等都可施打，因此位於疫苗施打點附近的長租型公寓式酒店，或是較無語言溝通問題的華人地區酒店，都是客人詢問評估的條件之一。但雄獅也會特別提醒消費者，赴美打疫苗也有風險，不僅機場及搭機有很高的染疫風險，更要考慮疫苗施打後的副作用、當地排華問題等，建議謹慎評估而後行。

此外，雄獅旅遊位於加州的美國分公司的當地觀察，由於美國施打疫苗較為普及，美國境內旅遊已開始復甦，目前加州疫苗施打率已近六成，預計6／15解封，部分場所甚至取消配戴口罩，並取消餐廳用餐人數限制，解除社交距離。雄獅也已調派人力回到美國洛杉磯來當地進駐支援，期以投入當地境內旅遊，為未來的復甦做準備。

(中時 )