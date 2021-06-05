日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗4日已抵台，台灣各地響起感謝日本的聲音。台南市長黃偉哲表示，台南愛文芒果將在6月中、下旬陸續上市，現正推出「台灣下單 日本取貨」預購，他將下單購買芒果贈送日本友人，以表達謝意，也鼓勵民眾預購，同時幫助台南芒果產銷。

台南市府表示，台南改良種芒果種植面積6894公頃，占全台50％，為全台最大產區，生產的愛文芒果鮮紅欲滴，水分豐富，甜度高且香氣濃郁，有「夏日紅寶石」的美稱。市府農業局輔導轄內4家貿易商提供「台灣下單、日本取貨」服務，將台南愛文芒果限時直送日本消費市場。

農業局長謝耀清指出，此次提供「台灣下單、日本取貨」服務的4家貿易商分別為玉井區農會、南瀛農產國際行銷公司、福農貿易公司、台南物產國際貿易公司。

農業局表示，台南愛文芒果將於6月中、下旬陸續上市，各家貿易商預購期間不一，部分貿易商第一梯次預購已截止，最近新一梯次的預購截止日為6月10日，民眾如果想讓在日本的友人或家人品嘗「夏日紅寶石」的美味，歡迎預購。

(中時 )