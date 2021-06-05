苗栗縣2家電子廠，京元電、超豐都爆出移工群聚，中央流行疫情指揮中心昨設置「前進指揮所」，由醫福會執行長王必勝擔任指揮官。指揮中心指揮官陳時中表示，以要求經濟部派產業專家進駐，協助醫師、電子廠，規劃廠區作業、用餐等活動的分倉分流，若做不到就要停工。

陳時中表示，苗栗電子廠的篩檢還正在執行，本來應該早點完成，但因為昨晚下大雨，減緩了速度，下午會把他完成。目前已做了宿舍、職場外部風險的評估及安置，宿舍外面會請苗栗警察局維護秩序，內部會請仲介公司的保全做管理，避免交流、解除。

前進指揮所主要是做分流分艙，陳時中表示，已請工業局專家和防疫專家討論，對於分流分艙和日常生活做確切管理，勞動部也會做移工管理。在家裡的，我們請他們不要出來移動，也要注意和家人保持社交距離，若沒辦法，請公司安排安置。

目前快篩陽性的員工有59人，其中PCR檢測56人陽性，3人陰性。陳時中表示，安置量能會保留在苗栗縣本社，今日預計從宿舍移出280人，2家電子公司的接觸者也會安排隔離、採檢，公司今也展開4000人篩檢。我們要求經濟部派遣產業專家進駐，協助醫師、電子廠，規劃廠區作業、用餐等活動的分倉分流，做不到就停工，以防疫為最高指導原則。

前進指揮所相關作為如下：

一、加速篩檢執行：昨日經動員後於第1家電子公司共開設18條篩檢線，每小時可執行350-500人次篩檢，截至昨日（6/3-6/4）共完成採檢4,599人，累計抗原快篩陽性59人，其中PCR檢驗共56人陽性確診、3人陰性。今日進行其餘約2,451人之採檢，截至中午尚餘約1,500人待採，將於今日完成採檢工作。

二、宿舍、職場及外部風險評估及安置：針對第1家電子公司確診個案之宿舍及廠區分布，劃定風險區域，安排相關宿舍樓層之清空及人員區隔安置，密切接觸者送集中檢疫所或防疫旅館居家隔離，今日預計移出280位。另第2家電子公司之相關接觸者已匡列安排隔離安置及採檢，該公司亦於今天展開全員約4千人篩檢。

三、由經濟部即刻派遣產業專家進駐前進指揮所，協助防疫醫師與電子場規劃廠區作業、休息及用餐等活動之分艙分流，如無法執行，即要求停工。

四、由勞動部即刻派員確保仲介公司之移工管理，落實住宿人數降載及確保分艙分流，並就仍需共用衛浴之宿舍環境問題予以解決；移工宿舍人員禁止外出部分，加強管理並協調警政協處。

五、為避免本國勞工將疫情帶入社區，請該公司緊急通知員工留置家中，如家庭環境無法落實一人一室者，公司應協助安排合適住宿地點。

截至6月4日，第1家電子公司共計131案確診（14名本國籍、117名外國籍），已匡列接觸者323名，均已採檢；第2家電子公司共計9案確診。相關疫調持續進行中。

(中時 )