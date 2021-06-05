台灣民意基金會董事游盈隆臉書表示，風雨故人來，揪感心，但台灣亟需的疫苗問題解決了嗎？蔡英文總統力挺的高端疫苗卻一連五天跌停板，市場完全不給蔡總統面子，顯示蔡總統力挺國產疫苗的政策不被看好，更間接凸顯蔡總統的影響力和說服力已經盪到新的谷底。

游盈隆指出，桃太郎不遠千里送124萬劑AZ疫苗來台，無數台灣人內心波濤洶湧，感動不已。日方這次排除萬難，迅速果斷的行動，恰逢台灣確診人數破萬之日，也是「彩雲」颱風來襲前夕，北台灣大雨不斷之時。

他說，熱帶性風暴或梅雨對台灣人稀鬆平常，不算什麼，但確診人數破萬，死亡人數迅速攀升，卻牽動台灣人此刻最敏感的神經。

他指出，根據美國Johns Hopkins大學今日最新統計資料，以及台灣CDC公布的最新數字，比較台、日、美COVID-19確診率和死亡率，可以發現，台、日、美確診率有明顯差距，美國約10％，日本約0.6％，台灣0.4％；但死亡率方面，三國已經非常接近，美國1.79％，日本1.76％，台灣1.79％。仔細想一想這組數字的意義，不禁毛骨悚然。

他說，從確診率來看似乎還不是太壞，但從死亡率來看，就不太妙了。因為，台灣從5月11日開始，才短短三個禮拜多，武漢肺炎死亡率就已接近美國和日本。這種一步到位，不會太急太狂了嗎？未來進一步的發展是什麼？會不會迅速惡化？還是已經碰頂？阿中部長、蘇院長或蔡總統能給一個明確的答案嗎？

他說，在這種情況下，風雨故人來，還帶著124萬劑日本製AZ疫苗限時專送，台灣人當然「揪感心」，因為「疫苗」已經是無數台灣人日思夜夢、夢寐以求的東西。

他認為，但坦白講，民進黨政府目前在獲取安全有效疫苗方面的表現是令人失望的。加上日本政府送來的124萬劑AZ疫苗，台灣目前總共手邊擁有的疫苗竟然還不到200萬劑，要如何面對急遽升溫、十萬火急的疫情？儘管疫情指揮中心說預購的疫苗總數近4千萬，其中包括國產疫苗2千萬劑，但何時到貨仍然是一個大問題？

他說，當台灣人歡欣鼓舞迎接日本政府送來的疫苗，當確診數字正式破萬，蔡英文總統力挺的高端疫苗卻一連五天跌停板，市場完全不給蔡總統面子，顯示蔡總統力挺國產疫苗的政策不被看好，更間接凸顯蔡總統的影響力和說服力已經盪到新的谷底。

(中時 )