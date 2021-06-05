駐印尼代表處昨天一名人員確診新冠肺炎，駐處隨即匡列與確診者密切接觸的人員，並立刻安排接受核酸（PCR）檢測，今天再新增2名人員確診。

外交部表示，確診者一人為輕症，另一人則暫無症狀，均已立即居家隔離。駐處依據緊急應變計畫以及印尼政府的相關規定，再次啟動防疫標準作業程序，針對辦公室進行全面消毒，並安排全處人員於本月7日進行採檢，以釐清感染源。

外交部長吳釗燮對於駐印尼代表處人員連續兩日出現確診案例甚為關切，已經就目前狀況與駐處等相關單位進行討論與評估，預先擬定緊急處理的方案，同時提醒所有人員注意自主健康管理，採取嚴密的防疫與防護措施，如果出現身體不適，必須立即通報。

由於印尼疫情持續蔓延，為保障駐處人員及訪客的健康安全，駐印尼代表處全體人員將自本月7日起至17日止進行居家辦公，並暫停領務服務。國人如果有緊急申辦領事業務的需求，請先以電話聯絡洽詢並預約申請（預約電話： ＋62-(0)816-480-1823或＋62-(0)812-135-22019），未來駐處將依據當地疫情發展滾動式調整辦公及領務服務時間，並隨時對外公告。

外交部指出，目前東南亞各國的疫情均仍嚴峻，外交部持續與駐東協各國代表處保持密切聯繫，充分掌握當地情形，關心駐處人員的身心狀況，並在必要時安排國內專業醫師視訊看診，以保障駐處人員的健康與安全。

(中時 )