COVID-19 疫情全國三級防疫，全台各廟宇信眾都無法到廟宇參拜，位於台東東海龍門天聖宮聯合全國友宮發起「眾神啊！請恁聽阮講」活動，希望信眾仍能將心裡話隔空傳遞，向心中的神明祈禱。

配合政府政策減少外出，信眾無法到廟宇祈願。位於台東的東海龍門天聖宮特別舉辦「眾神啊！請恁聽阮講」，藉由網路上填寫表單送出，由廟方人員為您代寫心願，置於案桌上，讓心願可以傳達給眾神，祈福安康順心！

東海龍門天聖宮表示，因響應六甲恒安宮舉辦「神佑臺灣 宅家平安」活動之延續，邀請全台各宮廟一同參與本次活動「眾神啊！請恁聽阮講」，串聯各地宮廟，將信眾想對神明說的心內話，讓眾神知道。

活動辦法，信徒以網路表單方式填寫，將願望送出後，由各宮廟自行列印祈福卡書寫，置於案桌上祈福，讓無法到廟的信眾能透過此方式傳遞心願。統一發文時間為國曆六月八日早上九點。

發文內容可參考範例或由各友宮自行發揮：「因疫情緣故，許多人無法親自到廟裡祈福。眾神佛慈悲，我們準備祈福卡讓大家填寫，信眾可以直接網路留言或是以填寫表單留言，廟方人員即會將祈福卡呈於案桌前，讓眾神看到信眾的所求所願！」

(中時 )