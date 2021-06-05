京元電子爆發群聚，指揮中心要求勞動部應做好全台勞工體檢，對此，勞動部政務次長王安邦表示，首先會針對100人以上的移工宿舍與地方政府聯合訪視；第二個則會針對聘僱500人以上的企業，進行訪視及查核輔導確認落實防疫；上月17日起，職安署有針對高風險行業如高科技、外籍移工51人以上企業進行查核輔導，針對分流是否有遵造聘僱指引執行，除了苗栗的部分配合前進指揮所要求個案處理外，全台會配合地方政府及職安署針對移工加強查核訪視及輔導。

(中時 )