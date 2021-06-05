我國疫情嚴峻，為了緩解醫療量能，指揮中心出北病難送，指揮官陳時中指出，北病南送在醫療資源的分配以免被壓垮可以減輕熱點壓力，目前在看起來台北市病房比較鬆，新北市仍然很緊，但會有區域媒合計畫讓分配更有效率。

(中時 )