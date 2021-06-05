雙北醫療量能仍吃緊？陳時中：北市稍微緩和 14:432021/06/05 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中表示目前台北是病房比較鬆一點，新北市仍然吃緊。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國疫情嚴峻，為了緩解醫療量能，指揮中心出北病難送，指揮官陳時中指出，北病南送在醫療資源的分配以免被壓垮可以減輕熱點壓力，目前在看起來台北市病房比較鬆，新北市仍然很緊，但會有區域媒合計畫讓分配更有效率。 直播》呼籲無效？菜市場擠滿人 陳時中最新說明 雙北暴雨泡水 中南旱象還是無解 (中時 ) #醫療量能 #陳時中 #北市 #雙北 #吃緊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳金芳快評》郭董為何忍讓陳時中 11:232021/06/05 快評 怕彩雲颱風攪局 台南稻農忙收割 04:102021/06/05 地方新聞 新聞分析－經濟預測上修 不可測的風險也上升了 04:102021/06/05 財經要聞 日本124萬劑疫苗來了 藍委一句話曝玄機 08:412021/06/05 政治 柯氏語錄連環嗆！為防疫槓上中央 柯文哲10大金句爆紅 09:422021/06/05 政治 民間捐購仍卡關 阿中說沒為難 04:102021/06/05 焦點要聞 總統籲大家靜心等待 日僑優先接種 日本疫苗及時雨 大規模施打將啟動 04:102021/06/05 焦點要聞 麥寮、敦北員工確診 台塑應變 04:102021/06/05 財經要聞 陳時中學學日本援台高效率 04:102021/06/05 時論廣場 日本送來124萬劑疫苗 柯文哲曬出侯友宜「合體照」喊：雙北一體 11:512021/06/05 政治 侯示警 新北專責床僅能撐4天 04:102021/06/05 焦點要聞 生活熱門新聞 雷雨大進補千萬噸！翡翠水庫最新蓄水量曝光 數字太驚人 - 生活 暴雨刷北部 他上石門水庫集水區看到這幕 桃園人嗨翻：沒這麼爽過 - 生活 新北累積確診破4千 各區染疫分布圖曝光 - 生活 暴雨狂炸後台南3水庫進帳多少？曾文水庫最新蓄水量曝光 - 生活 國產三期可「雙北」先做？柯P回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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