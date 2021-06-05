女大生以電影結合各種詐騙手法，吸引民眾注意。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局今年參與教育部青年發展署合作大專生公部門見習計畫，協助大學生透過公部門見習，獲得從態度、理念到實務面的體驗學習，同時也鼓勵青年參與公共事務，學習政府運作機制，以利未來職涯發展。

經幾度徵選、面試後，刑事局挑選出第一梯次的兩名大學生，目前就讀大三的兩人都是女生，從4月至5月間跟著刑事伯們一起做犯罪預防宣導，更以自己的專業及創意繪製一系列懶人包，讓民眾能從趣味中接收防詐資訊。

其中，就讀廣告科系的女大生，創作知識豐富的飛髮男，某天接到商店客服來電，一聽對方話術就知道是「解除分期付款設定」老哏詐騙手法，接著他又遇上號稱「保證獲利、穩賺不賠、低風險又高報酬」的投資，一樣慧眼識破沒掉入「假投資詐騙」的陷阱，然而卻盲目相信網路說盡好聽話的假老婆急用錢，遭「假交友詐騙」詐空荷包。

女大生表示，很多詐騙手法經常會在新聞中看到，通常大家的反應都是「這樣也會被騙」，在旁觀者看似顯而易見的詐騙，但當輪到自己是當事人時又看不清了，所以她發想創意，希望大家在旁人遇上詐騙，能夠辨識並提醒他人同時，自己也要小心落入陷阱。

另名就讀商學院的女大生，擁有多項證照，她認為疫情期間大家都會在家欣賞電影，希望透過電影的元素與反詐騙圖文進行結合，在貼文中加入民眾喜歡的電影元素，引起共鳴。

女大生透過電影「當男人戀愛時」呼籲「色情應召及遊戲點數詐騙之當男人受騙時」，電影「別相信任何人」呼籲「別相信假冒公務」詐騙，再用電影「哥吉拉大戰金剛」切入「解除分期付款設定之人類大戰ATM」詐騙，「麻雀變公主」提醒線上博弈招募、求職要求提供銀行帳戶等「假求職詐騙之人才變人頭」，以酷搜梗宣導防詐之術。

(中時 )