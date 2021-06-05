大S和汪小菲爆婚變，導火線是汪小菲凌晨在微博對兩岸政治發表言論，雖然事後汪小菲知道事情嚴重性，稍早在微博上道歉，但大S對外表示正在辦理離婚手續。

大S的婆婆張蘭稍早在抖音直播，對於大S和兒子汪小菲鬧離婚，她說：「不是真的，不會離婚的，都是八卦，謠言止於智者，兒子好著呢，媳婦也好著呢，全家都好著呢，生活不能都是巧克力，難免會有酸甜苦辣，有蘭姊這麼好的婆婆頂著，謝謝大家關心。」話語間流露十足霸氣。

張蘭義憤填膺的說：「汪小菲10幾歲就去法國留學，結束後又在加拿大讀酒店管理，回來後沒拿俏江南一分錢，這就是汪小菲，從來富二代跟她不沾邊，我也沒跟他要過一分錢，我張蘭本人也沒有分過一分錢的紅，就像滾雪球一樣的滾了一個中國最牛掰的商務品牌俏江南，是一不留神讓資本給算盡了，這不丟人，丟人的是，拿了國家錢不還那才丟臉，把企業做垮了才丟人。」

她接著激動的說：「汪小菲10年前娶了媳婦一直恩恩愛愛，一直承擔起家庭的責任，一直是有擔當的男人，到什麼時候我們都力挺他，這10年來，他飛來飛去，飛了700多趟，這10年來回飛，要管理企業又要管理家，這麼優秀的男人，給點讚吧，汪小菲沒做過任何虧心事，從小就教育他的兒子女兒，家裡貼著國旗，瞬間就會考他們『你哪裡人』。」語畢，張蘭還不忘提醒網友：「正能量，加蘭姊粉絲團」。

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(中時 )