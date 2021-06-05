大S與汪小菲結婚至今10年，如今卻驚爆婚變，更傳出經在辦離婚手續，至於導火線疑似是汪小菲微博PO文涉及敏感內容，讓大S忍無可忍揚言離婚，消息傳出震撼演藝圈，對此，知名律師林智群表示：「也算是新時代模範婚姻」。

大S被爆與汪小菲傳出婚變，不僅已經在辦離婚手續，更撂下狠話：「他的言行本人不予置評」，無疑對這段外界看好的美好婚姻投下震撼彈，對此，知名律師林智群表示夫妻走不下去有很多原因，但回顧大S與汪小菲10年婚姻，不僅生了兩個小孩，也沒有傳出任何緋聞或負面消息，兩人在一起時認認真真經營，走不下去就分開、不出惡言，讓他直言：「算是新時代模範婚姻」，更不忘強調：「婚姻有很多種，不是白頭偕老的才是模範婚姻」。

如今傳出引爆夫妻倆離婚的導火線，竟是汪小菲微博的貼文，由於內容恐激怒兩岸情緒，才讓大S撂下狠話要離婚，這也讓原先堅持不刪文的汪小菲，一改強硬態度低頭認錯，表示因為擔心家人才說了難聽的話，更強調疫情期間確實情緒容易激動，主要還是希望家人能健康平安。」至於大S經紀人則回應：「夫妻倆就是吵了一架，哪對夫妻不吵架？沒什麼事。」

和他們夫妻關係不錯的製作人柴智屏，透露早上傳訊息關心大S是否真的要離婚？大S回訊：「是真的，但是我很好，謝謝柴姊關心。」對此，柴智屏強調以大S個性是不會輕易說出離婚的事，如果說出來表示可能已經受不了，但還是希望外界給予他們空間，讓婚變事件能圓滿落幕。

(中時新聞網)