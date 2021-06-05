鳳凰城太陽在湖人主場關門成功，砍下47分、11籃板的主將戴文布克(Devin Booker)表示，已故的傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)當晚也在場，他感覺到了，他知道布萊恩一定以他為傲。布克說：「我想著過去和Kobe的對話，以及我們剛才經歷過的一仗，一步一步成為傳奇。」

布克是天才籃球員，19歲進入NBA，創下類似布萊恩的年輕球員得分紀錄，布萊恩曾勉勵他「成為傳奇」。布克雖然打敗了布萊恩的球隊，但他視布萊恩為偶像，肯定布萊恩會以他為榮。「史坦普球場的大燈光沐浴在我身上，我知道他也在那裡，我知道他很驕傲。」

其實詹姆斯(LeBron James)去年摘冠時也不斷提起布萊恩，布克淘汰了湖人還講這種話令有些球迷不爽，但湖人輸球的原因主要還是在他們自己。

自2010年以來，NBA每年的總冠軍賽一定會有詹姆斯或是勇士隊柯瑞(Stephen Curry)出現，今年這兩人都失去重要搭檔。柯瑞的隊友克雷湯普生(Klay Thompson)球季報銷，湖人則是主力球星安東尼戴維斯(Anthony Davis)傷病不斷。

外界把敗戰責任歸咎詹姆斯，然而考量詹姆斯的年紀，加上現今的NBA生態，只有詹姆斯一人的球伍已經無法在季後賽生存。TNT球評巴克利(Charles Barkley)更是給戴維斯取了一個難堪的綽號：「我稱呼他為安東尼『便服』戴維斯，因為他在球場也穿著便服。」說到底只是湖人和勇士在2019年總冠軍賽一樣受傷自爆，並不是布萊恩顯靈才讓太陽贏球的。

(中時新聞網)