【愛傳媒陳玲玲專欄】老字號港味茶餐廳，是香港人的特別文化，除了有懷舊之情，還有香港獨有的味道！在台灣就可以吃到地道港味！

「香港大排檔」隱身在巷弄中，菜單上的飯、湯麵、撈麵、粥、小食都具有一流的水準！一家歷史悠久的老店，老師傅們用心烹煮每一道料理，傳承古早味！在台北也能品嚐香港大排檔的美味！

原盅廣東腊味飯，上面搭配廣東腊腸、干腸等，最後鋪上芥藍菜，需要蒸煮兩個小時，工序繁雜，米飯吃起來可是粒粒分明，香味完整的滲透到米飯裡。好吃！

原盅北菇滑雞飯，雞肉有醃得入味，軟嫩鲜嫩。搭配芥藍菜甚好！柱侯牛筋撈麵，港式捞麵本身有嚼勁，是一道真功夫料理，牛筋滷的入味！

白汁鳳爪，不是紅燒辣味，顏色就是這樣清淡，但是滷得很軟爛，鳳爪皮入口即化！有特色！蝦仁腸粉，皮薄Q，包覆整隻的蝦仁在腸粉裡面，吃的到一整隻的蝦仁！

干貝皮蛋瘦肉粥，配料濃稠，有皮蛋、油條、青蔥花配上花生米，非常道地的港味！蠔油雲吞撈麵，有嚼勁的麵體，拌甜甜香香蠔油醬，很對味～

香港的大牌檔是早年去香港的重要回憶！雖然粗糙卻富有生活氣息。香港的大排檔已走過半個多世紀，承載了幾代港人的生活方式，在1950年代至1960年代更進入全盛時期，近年因為經濟發展而日漸式微，可惜了！是時代變遷留下的遺憾！

「萬芳冰室」，1959年於香港元朗開了第一間店，近幾年才在台北設立了分店，懷舊的復古風有97回歸前的老味道。真正有特色和食物真正道地是經得起考驗，超過50％的常客都是住在台北的香港人！來解鄉愁！

萬芳冰室還可以看到許多香港的元素，鮮油菠蘿包、炸雞髀、撈麵等，都是店內的超人氣美食！這裡的絲襪奶茶，頗香，是茶味比較重的絲襪奶茶！

乾炒牛河，醬汁收的很乾，食材全都吸收了醬汁的香氣，滑而不油，濃郁卻清爽，牛肉片鮮嫩入味！生炸雞腿，外皮十分酥脆，肉質也很滑嫩，醃製過的香氣四溢！沙拉部份就是加入水果的雜果沙拉，甜中帶點微酸，開胃！

冰火菠蘿包，外皮十分香酥，內裡鬆軟，搭配有點鹹味的奶油，甜中帶鹹的好滋味，深受歡迎。鹹魚炒飯，炒飯粒粒分明，有嚼勁，蓬鬆不爛，飯粒帶著蔥香跟微微的焦香，鑊味十足。

碗仔翅裡頭使用雞絲、冬菇絲及木耳絲製作而成打造出有如魚翅的爽脆口感。這碗仔翅可是香港常見的街頭小吃之一，香醇可口，尾韻甘甜！

這裡還有60年代頗受歡迎的餐點如瑞士雞翼、紅豆冰、沙丹豬扒飯、生炸雞腿沙拉、常餐、忌廉溝鮮奶、薑煲檸樂等。

忌廉溝鮮奶也是香港常見的國民飲品，喝忌廉溝鮮奶要先倒牛奶再倒汽水才不會沉澱，喝起來滋味有點像冰淇淋汽水，有牛奶的香氣及滑順同時又有汽水迷人的氣泡感！

紅豆冰是香港超傳統的甜點之一，西洋菜蜜及菊花茶也是解膩消暑的飲品。在這裡能享受的到香港傳統菜色及正宗滋味！60~70年代的滋味回來了！

「檀島香港茶餐廳」，香港第一家茶餐廳檀島香港茶餐廳，據說檀島香港茶餐廳開業將近80年，是香港第一家茶餐廳，最有名的就是192層極品蛋塔、還有菠蘿油、檀島咖啡、絲襪奶茶。

192層酥皮的極品蛋塔是檀島的招牌小點，現烤的酥皮味道很香，酥鬆好吃！蛋塔有濃濃的蛋香與奶香，搭配酥鬆的千層餅皮，熱熱的吃，整個口感非常完美！

菠蘿油，菠蘿麵包口感軟Q香甜，中間夾了一片厚厚的鹹奶油，鹹甜融合，尤其是微微融化的奶油滲進菠蘿麵包中的味道好香！

檀島咖啡，使用檀香山咖啡豆，利用撞奶技術衝出來的獨特風味，跟平時常喝的義式咖啡很不同！檀島愛餡油條，腸粉包著油條，趁熱吃油條酥酥脆脆，腸粉則是軟Q有彈性，淋上腸粉醬汁，香鹹甘甜！

燒味大四喜，化皮燒肉、燒雞、叉燒、燒鴨，一次品嚐四種美味，每一種肉都有對應的特殊醬汁，很特別。蔥油雞扒撈丁，雞腿口感鮮嫩，雞皮很酥脆，外酥內嫩的雞腿加上港式燒臘飯特有的鹽蔥，更加提味！

這裡幾道港式點心以及招牌極品蛋塔、波蘿油都好吃！愛餡油條、避風塘炒蟹、燒味大四喜也都很不錯！

「太興茶餐廳」是香港燒味天王與冰鎮奶茶始祖！以每日能賣出一萬兩千盤的「特搜叉燒」是招牌經典，傳承30年好滋味的冰鎮奶茶更是聞名全香港。

「太興茶餐廳」最近在台北車站開了台灣首店，現在不用搭飛機也能品嘗每日花4小時新鮮製作的各式招牌燒味及多樣小點等正宗港式餐飲。

玻璃隔間的廚房可以看到色澤誘人的叉燒、烤鴨、燒肉、油雞。現製的各種港式點心，熱騰騰出爐！拼盤是店家三樣遵循古法炮製的「特搜叉燒」、「桶子油雞」、「滿燻燒鴨」！

擁有「燒味天王」封號的特搜叉燒是必吃！獨門工法加上油脂與瘦肉比例完美的豬肉，滋味，美味燒肉外皮有一層焦香的蜜糖，豬肉軟嫩紮實、甜鹹恰到好處，咀嚼後散發香氣！

「滿燻燒鴨」嚴選優質櫻桃鴨、每日現場燒製，特調香料與獨家秘方燻法，煙燻味香氣十足，表皮酥脆、鴨肉飽滿鮮美。

「桶子油雞」入味好吃，雞肉鮮嫩，滋味迷人！

冰鎮奶茶，正宗港式奶茶不是用鮮奶，也不用人工奶精，多半採用全脂淡奶。《太興茶餐廳》的奶茶使用荷蘭進口的全脂淡奶，再加上煉乳就是香港味十足的奶茶，喝起來就是滑順。

奶茶杯裡不加冰塊，而是用透明碗裝上冰塊，奶茶杯子放置其中冰鎮，奶茶喝到最後的味道依然很好，奶滑味前後一致不打折！

茶香濃郁的冰鎮奶茶，香、濃、滑順，比例搭配的恰如其分，很好喝，鴛鴦則是茶香中又多了股咖啡的醇郁，風味不同！

鹹蛋黃流沙西多士，金黃吐司淋上煉乳、放上奶油塊，奶油塊遇吐司熱度逐漸融化，金黃吐司變得透亮誘人。加了鹹蛋黃，滋味更勝一籌！

黯然銷魂飯，電影《食神》的「黯然銷魂飯」在香港可是超熱賣的品項。

叉燒肉的邊邊有點焦焦，一入口即感受到明顯的港式燒臘甜味，叉燒的肉香蜜甜，滋味好！

荷包蛋是「黯然銷魂飯」的靈魂，劃開蛋黃讓金黃蛋液潤濕米飯，濃郁蛋香超迷人，加點醬油或醬汁，讓蛋液與白飯、醬汁交融，超下飯！

這裡結合復古、經典港式元素，打造出濃濃的港式風情，讓民眾一秒到香港。

「香港大笪地」，以大笪地命名，令人想起大排檔的歴史及盛況！港澳碼頭旁的巴士總站，之前為「大笪地」，有近150年的歷史！

初時的大笪地以江湖賣藝者的表演為主，包括馬蹓戲、畫炭相、木偶戲、耍功夫等亦有講古佬及算命占卜，為附近居民提供娛樂。

往後更發展出大牌檔一類的食肆，當中以避風塘炒蟹、豉椒炒蜆、魚蛋、魷魚、海鮮粥、糖蔥餅、噹噹糖、麥當勞芽糖及炸雞蘿蔔餅等食品最為著名。黃金時期據説有過千攤檔！

在台北「香港大笪地」品嚐道地「港味」，店內裝潢就還原出經典老香港風情。「香港大排檔」老師傅出來開的，口味地道！

荔灣艇仔粥，老闆重視粥底，每日清晨花三個小時熬粥底，粥底配上魷魚、豬皮、有脆度的牛肉炒米粉絲，撒點靑蔥提味，鮮美順口，好粥！順便給老爸帶上一碗！

原盅臘味滑雞，蒸的恰到好處，滑嫩的雞腿肉帶點嚼勁的臘味，真功夫蒸煮，肝腸及雞塊都很入味！原盅窩蛋牛肉飯，半熟蛋加上打成泥的牛肉再跟飯拌一拌，口感濃郁，搭配芥蘭菜，色香味俱全！

炸兩，裡面包油條，腸粉軟Q爽滑，油條脆，雙重口感。香滑芝麻糊，芝麻芳香撲，真材實料，口感滑順濃稠！

店家以港式粥粉飯麵為主，吃得到師傅的用心，堅持原汁原味的港味，跟香港大排檔相較，味道相近！

「祥發茶餐廳」，裝潢仍舊維持一貫香港街景的佈置，讓人會錯以為置身在香港，菜色非常多樣化，單價還滿平實，CP值非常高！

潮式炒蘿蔔糕、XO醬海鮮炒公仔麵、臘味飯都令人驚豔！

潮式炒蘿蔔糕更是一絕，金黃輕脆的外衣下是細嫩到一抿就化開來，在細嫩中又能吃到一絲絲蘿蔔的清甜口感，非常美味！蘿蔔糕、豆芽菜及炒蛋拌炒真是太銷魂了！

XO醬海鮮炒公仔麵，海鮮與公仔麵加XO醬一起拌炒，，炒功一流，味道非常鹹香撲鼻！凍檸檬茶，新鮮檸檬片戳一戳與紅茶融為一體，茶味真的頗濃，加點碎冰真的好清爽！

港式波蘿油，酥脆的外皮搭配上鹹香冰涼的奶油，十分好吃！港味十足！

鴛鴦腸臘味蒸飯，臘腸吃起來有種特殊臘香味，口感扎實，微鹹的口味配飯吃剛剛好。蒸飯粒粒分明，吸附滿滿的湯汁，越嚼越香，不論配菜或單吃都很適合。

懷念香港的餐食就來祥發，口味非常道地！有讓人彷彿置身香港的錯覺！

「茶水攤」，台北老字號的茶餐廳 Hong Kong茶水攤，香港60年代風格裝潢風格，港味十足！

蘿蔔糕表面煎得香酥脆，加入韭黃、蛋絲、XO醬拌炒，入味好上吃！熱騰騰的菠蘿包，外皮烤得酥脆，夾層的奶油已經融化在裡面了。酥脆的外皮與香濃的奶油，好好吃！

「黯然消魂飯」也是必點，「蜜汁叉燒煎蛋飯」肥瘦兼具的叉燒肉，入口盡是香氣，底層白飯有淋上醬汁，搭配荷包蛋吃到最後一口還是很香！

「干炒牛河」河粉Q彈，完全吸收了生抽老抽的醬香，牛肉很嫩，很有鑊氣！

甜點來個「楊枝甘露」美極了！楊枝指得是柚子、甘露則是芒果，再加入西米露、雪酪 酸中帶甜口感豐富，喜歡茶餐廳的熱閙及港味！

道地的茶餐廳是我最喜愛的！可以吃到香港路邊小吃，平民的消費價格，美味不輸飯店！到老字號茶餐廳感受老香港！

作者為資深廣告人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)