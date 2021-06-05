【愛傳媒葉毓蘭專欄】行政院昨6月3日宣布「紓困4.0」方案，相關紓困申請及發放時程將分成三波，第一波個人的紓困現金將於4日起發放；第二波個人及事業紓困申請及貸款等將於6月7日起開始申請；第三波孩童家庭防疫補貼、勞工紓困貸款等將於6月15日開始進行發放及申請。

現在疫情仍未趨緩，每天仍有數百確診案例，全國仍在三級警戒，因此，仍要注意避免群聚及沒必要的接觸，建議儘量線上申請，以免增加染疫風險。

本次紓困4.0凡去年申請過、符合資具存摺資料，且今年符合資格的民眾，自4日起，會直接撥款匯入帳戶，而去年未申請的民眾，各部會將在6月7日起，以線上申請的方式提供服務。

要提醒的是，詐騙案件層出不窮，據刑事警察局統計，今年1至5月，發生的詐騙案件就有9,339件，受詐騙金額高達18億元，因此，申請紓困記得查詢正確資訊再行辦理，凡是來電通知可以辦理紓困要求提供姓名、出生年月日、身分證字號等個資、提供銀行帳戶資料或需先匯款才能辦理的很可能是詐騙，凡接到可疑電話可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

同時也要提醒行政院及相關各部會，應提供民眾清楚詳細申請流程圖及明確關鍵資訊，避免詐騙集團利用相近話術內容讓民眾混淆受騙。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)