有網友爆料新北市衛生局的疫苗施打名單上出現「金管會成員」，質疑金管會非防疫單位，是否重要到需要優先施打疫苗，中央流行疫情指揮中心回應，指揮體系是跨單位組成，不是衛生單位的官員加入很正常。

疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說，金管會官員屬於公費疫苗接種對象第2類，為維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員，由於指揮中心是跨部會團隊，所以各部會加進來運作，看到有些不是衛生單位的人優先接種疫苗，這情況很正常。

此外，經濟部長王美花6月2日曾與確診者接觸，外界好奇她3日仍到行政院參加院會是否違規，以及她的先生、國安會秘書長顧立雄是否該居家隔離？

疫情指揮中心指揮官陳時中回應，王美花是2日接觸確診者，該確診者4日才被通報，因此王3日參加並無違反規定，而她昨日的PCR採檢為陰性，後續要繼續隔離觀察，至於顧立雄則應做好自主健康監測。

發言人莊人祥會後補充說明，王部長是在6月2日接觸確診員工，該員工6月4日才確診，也因此6月4日才得知要居家隔離。由於居家隔離是從接觸日算起14天，因此王部長才會從2日算起14天，也就是4日算起12天。

(中時 )