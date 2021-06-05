桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心5日宣布桃園新增16起本土確診案例，桃園市政府指出，經疫調轉出1例給苗栗、判陰1例，故實際為14例，市府也公布已疫調的足跡，首度僅有一處，衛生局長王文彥解釋是因都是居隔者，足跡都在家、沒出門，僅有一個是6月1日的中壢客運一路公車，呼籲足跡重疊者，6月18日前要自我健康檢測。

中央宣布桃園5日新增16例確診，桃園市政府指出，指揮中心原公告16例，經疫調轉出1例給苗栗，另有1例採檢陰性，實際為14例，年齡介於不滿10歲至80多歲間，確診者接觸者9人(案10643、10646、10647、10648、10857、10858、10859、10971、10973)，尚在調查中5人(案10644、10645、10860、10861、10863)。

14例確診包含4家庭，案10643、案10646、案10858，為案9870及案9871家人；案10647、案10648，為案9550家人；案10857為案10144及案10460家人；案10971為案3136家人。

對比過去滿滿足跡，有時甚至要三、四張手牌才能詳列出，5日相關足跡首見只公告一處，仍多集中賣場或傳統市場，為6月1日的中壢客運一路公車，呼籲足跡重疊者，6月18日前要自我健康檢測。

衛生局長王文彥解釋，確診14人中，9人有確診接觸史，共通特點是全數都是以前個案的在居家隔離的接觸者，7人是隔離期間有症狀採檢確診、2人是居隔期滿二採確診，因此公布的足跡少，是因為9個確診個案都已經被匡列居家隔離，足跡都在家裡，沒有出門。

(中時 )