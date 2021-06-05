這兩年來因新冠肺炎疫情，不少人都因此受到影響，自稱「北京小炮兒」的汪小菲今(5日)則在微博開炮家人打不到疫苗，一席話引來大S發火揚言準備離婚，媒體求證大S姑姑，她不肯多說，只強調：「要問當事人」，而S媽也對女婿有點無奈，脫口說出：「個人做事個人擔」。

汪小菲近年來為了工作常常台灣、大陸兩頭跑，奔波的結果導致隔離期多，他也因此常發飯店隔離文坦言超想家人，尤其是女兒小玥兒，今年3月他如願回到台北家裡跟家人團聚，曬出接女兒下課的溫馨照片，直說：「週末接孩子補習下學，帶他們去公園玩兒一會兒回家吃飯，是我小時候的夢想，現在都實現了，這倆孩子多開心」，又強調：「北京台北都是家，到哪裡眼裡都有工作」。

大S和汪小菲結婚10年亮紅燈。（圖／中時資料照片）

今汪小菲發文，見台灣最近因疫苗議題爭議不斷，他曬出回大陸工作拍的照片，強調內需繁榮，目前他工作業績蒸蒸日上，還簽約了10家店，對比台灣的家人打不到疫苗，令他生氣直批：「這就是差距」，又對台灣S Hotel的同仁喊話：「台北的酒店同事們你們辛苦了，幹不下去的話，在大陸有幾十家店等你們來做經理，工資翻倍」。

汪小菲先前喊北京、台北都是家。（圖／翻攝自汪小菲微博）

見此，大S今鬆口有意離婚，正在辦手續，《ETtoday星光雲》求證大S姑姑，對方表示沒有聽說，「因為疫情關係，很久沒有聯絡了，有幾個月了」，對此低調不敢多說，而S媽回應《聯合新聞網》也態度一致，希望讓大S自己出來回應，並脫口「個人做事個人擔」，似乎對汪小菲的行為有點無奈，但也只能尊重。

(中時新聞網)