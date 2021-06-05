台北新增144例確診 柯文哲記者會最新說明

柯文哲說明疫苗狀況。(柯文哲YT)

本土疫情嚴峻、沒有減緩趨勢，民眾重症及死亡率不斷攀高，今(5日)新增38例死亡，改寫之前的創下單日新高。台北市長柯文哲昨(4日)重申，潛在感染源已經散布到北市各區，可說防不勝防，依照目前疫情變化，14日要解除三級警戒不容易；至於北市目前最新疫情狀況為何，他說，疾病在台北是可以控制下來 大家心也比較安，但下一個問題是沒被撲滅， 現在到處都有，要每個點都要消滅是接下來重點，但台灣是一日生活圈，疾病潛伏在全島每一角落，現在策略是以最低成本維持三級管制，撐到疫苗來。

針對施打疫苗，柯文哲表示，北市大概這幾天一天打到一萬劑疫苗，今明天大概就可以打完目前的疫苗，其中老人及身障住宿型長照機構、社區居服員、萬華、中正區老人送餐人員、身障資源中心、兒少、婦女等弱勢安置機構預計於6日全數接種完畢，至於打疫苗策略是中央明確有講發多少疫苗下來，就在最短時間打完。

柯文哲表示，看疫苗狀況，美國打了3億劑，每個月也有生產，美國應快打完，終究會送到各地，台灣最差撐2個月會有疫苗。

根據指揮中心公布，今新增511名本土確診案例，其中476例正式個案、35例校正回歸個案。新增本土個案以新北市229例居多，其次為台北市144例、苗栗縣66例、桃園市16例、基隆市13例、彰化縣11例、台中市9例、新竹縣7例、屏東縣4例，另南投縣、高雄市及嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及台南市各1例。

(中時新聞網)