彩雲颱風為南部山區帶來降雨，曾文水庫集水區昨至今天中午12點累計降雨量62.3毫米，蓄水率略升至5.12％；南化水庫累計降雨量也有40毫米，加上越域引水量，蓄水率上升至18.1％。水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫集水區降雨不如預期，希望下午的滯留鋒面能為集水區帶來更多降雨。

鄒漢貴表示，氣象局預報中、南部山區有局部豪大雨，天氣圖上有一道鋒面有明顯的雷雨胞，但雨卻下不來，雨勢似乎集中在北部，也不清楚是什麼原因；曾文水庫上午入流量60多萬噸，南化水庫含越域引水則為300萬噸，下午水量會再持續進帳。

據南水局資料顯示，曾文水庫集水區昨天傍晚開始有明顯降雨，累計降雨量為44.8毫米，5日凌晨後雨勢變小，至中午12點雨量累計為17.5毫米；蓄水率從昨天的4.7％上升至5.12％，蓄水量小幅回升至2610萬噸。烏山頭水庫昨至今日雨量也有27毫米，兩水庫合計蓄水量為6165萬噸。

南化水庫昨日降雨量為22.6毫米，5日至中午12點雨量累計為17.6毫米，受益於越域引水60萬噸，蓄水率從16.7％升到18.1％，蓄水量1647萬噸。

雖然彩雲颱風已離開台灣範圍從東北方朝日本前進，氣象局今天中午也發出豪雨特報，受鋒面影響，高雄市、屏東縣地區及嘉義、台南山區有局部大雨或豪雨，南部水庫集水區還是有降雨機會。

(中時 )