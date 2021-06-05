新北市4日新增227例新冠肺炎確診案例，累計確診4442人，市長侯友宜當日主持防疫會議表示，雙北疫情仍然嚴峻，不排除還會再有一波高峰期。而據媒體所做最新民調結果顯示，侯友宜防疫表現有46.1%民眾表示滿意。國民黨台北市議員羅智強直言，防疫時刻，民進黨眼紅侯友宜是全台灣民調第一的政治人物，正積極啟動「誅侯計畫」。

侯友宜說，雙北疫情雖然穩穩守住，沒有大幅上揚，但仍然嚴峻，連續出現2波高峰期，不排除還會再有一波高峰期，他再次呼籲市民出來廣篩，並保持低度再低度的活動，儘速把傳播鏈堵起來。

媒體公布新北市長侯友宜防疫民調，台北市議員羅智強透露民進黨下一步。(圖/中時資料照)

據媒體《蘋果新聞網》4日公布「侯友宜防疫」公開民調結果，有46.1%民眾表示「滿意」(39.5%「非常滿意」、6.6%「還算滿意」，另有53.3%「不滿意」(47.7%「非常不滿意」、5.6%「不太滿意」)，此外，有0.4%的民眾表示「不知道/沒意見」。

羅智強4日在臉書表示，值此防疫時刻，民進黨眼紅侯友宜是全台灣民調第一的政治人物，正積極啟動「誅侯計畫」，用網路民調打侯，就是誅侯計畫的重要方略。侯友宜正焦額爛額的在收民進黨立委3+11與桃園諾福特飯店的爛攤子，在疫情最嚴重的新北，為人民捍衛防疫山海關。

國民黨台北市議員張斯綱也表示，「雙北市長在這波疫情應變能力跟效率比起中央疫情指揮中心，根本好一百倍！看雙北市記者會比看中央記者會還更實際有用」。

防疫時刻，民進黨眼紅侯友宜是全台灣民調第一的政治人物 正積極啟動「誅侯計畫」 用網路民調打侯，就是誅侯計畫的重要方略 挺友宜，我行動，我投票 侯友宜正在收鄭文燦3+11與諾福特的爛攤子 焦額爛額的在疫情最嚴重的新北 為人民捍衛防疫山海關 我們能做的不多 就是用投票表達力挺 ＃謝謝侯友宜 ＃力挺侯友宜 ＃大家投起來！！！ 投票網址 https://tw-survey.appledaily.com/s/wewwM 由羅智強發佈於 2021年6月3日 星期四

(中時新聞網)