44歲女星大S（徐熙媛）與39歲的汪小菲結婚10年。（圖/大S微博）

44歲女星大S（徐熙媛）與39歲汪小菲在2010年結婚，結婚10年倆人育有一雙子女，是螢光幕前相當恩愛夫妻擋，讓許多粉絲羨慕倆人甜蜜的家庭生活。今（5日）驚傳大S徐熙媛與汪小菲離婚消息，大S曾在節目上分享：「我們兩個人總共見了三次面，第三次見面的時候，就覺得這輩子就是他了。」

汪小菲曾經自傳《生於1981》提到，第一次見到大S的時候，就被她深深吸引了，汪小菲表示：「孤獨的童年生活讓我的內心極為敏感，而成長於一個熱鬧大家庭的大S，則有著一種溫柔坦蕩的氣質，初次見面時就深深吸引了我，和她在一起我總覺得踏實與溫馨。」

2015年汪小菲在小S與蔡康永主持的節目《康熙來了》表示，第一次見到大S的性格給吸引。（圖/youtube)

2015年汪小菲在《康熙來了》分享爲製作女兒的生日影片。（圖/youtube)

汪小菲畢業巴黎高等管理學院（PSB），之後完成心願到加拿大攻讀MBA，因為語言不通和文化隔閡，讓他一個人在外地生活養成獨立自主的個性，曾經為了賺取生活費，需要坐兩小時火車去中國餐館裡打工，他坦言：「有一次在德國轉機的時候，竟然被警察懷疑是非法移民者。」後來在海外完成學業之後，協助母親張蘭所經營餐飲名店「俏江南」。

汪小菲曾經自傳《生於1981》提到對老婆大S一見鐘情。（圖/微博）

汪小菲與大S結婚已10年，育有一雙子女。（圖/大S微博）

汪小菲去年在個人微博上回憶與大S認識的這段時光，他表示：「十年前我們兩人認識一個月，我請她和幾個好友吃飯，當時有老師給我們拍的一張照片，大S當時就覺得那是她夢想的婚禮了，但是我喜歡熱鬧、海邊，她並不喜歡高調，但最後家人們也都來參加我們的婚禮，那時候大家都相當開心！」汪小菲坦言，十年後我又回到這個海灘，還去了我們結婚時候那間酒店，回憶這些美好時光，當時此篇po文引起許多網友相當感動。

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(中時新聞網)