霧峰家庭群聚感染圖。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

梧棲家庭群聚感染圖。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市5日新增9例本土確診個案，來自3家庭群聚感染，包括6例霧峰區家庭群聚感染、2例清水區家庭感染、1例為梧棲區家庭感染，市府已掌握案例足跡，並匡列相關接觸者，也加強清消相關足跡。

案10654、10867、10868、10869、10980和10981為霧峰區家庭群聚感染，累積6人確診。其中案10654、10867均於霧峰區一品現炒餐廳工作，兩人為夫妻，案10654為41歲女性，在餐廳5月21日至23日店休以及24日開業後至今未至店裡幫忙，30日出現症狀並到診所就醫，6月2日至醫院採檢後確診。

案10653、10866為清水區家庭感染，累積4人確診。其中案10653為清水區51歲男性，案10467的先生，在雲林某工廠擔任高級工程師，6月1日開始出現症狀，妻子及小女兒（案10468）於6月3日確診，因此被匡列

案10979為梧棲區家庭感染群聚相關，累積4人確診。個案為西屯區47歲男性藥師，案10466的兒子，於診所擔任藥師，5月22日出現症狀，22日至6月2日晚上有到中央公園運動，全程佩戴口罩，因妹妹（案10360）、媽媽（案10465）及爸爸（案10466）陸續確診被匡列為接觸者，採檢後確診。以上確診個案均已匡列相關接觸者並進行採檢，足跡也已通知店家加強清消。

(中時 )