疫苗接種迫在眉睫，新北市長侯友宜今主持防疫會議宣布，新北市已經設了23處中大型的疫苗接種站，大多在板橋、中和、新店、三重等高風險行政區，再加上基層診所、衛生所、體育館等處共有250個接種點，「等到群體保護力達到6成，不但能控制疫情，也可以恢復正常生活，大家一起加油」。

侯友宜說，23處中大型的疫苗接種站部分，包括板橋有3處、中和2處、新店2處、新莊2處、瑞芳2處等，汐止因為要負責東北角的民眾也設置1處，希望讓接種速度更快。

侯友宜說，除了板橋江翠接種站、五股工商展覽館等中大型接種站外，也規劃中小型的接種點，如體育館、學校禮堂、活動中心、基層診所與衛生所、醫院等，另規畫「機動接種站、機動接種隊」，針對住宿型長照機構等對象，安排醫護人員到場協助接種，新北市總共找了250處接種點，一天預估可接種超過5萬人。

侯友宜說，接種計畫有四大原則，首先要避免群聚，再來要快速施打，且位置要讓民眾好找，最後要方便弱勢族群也能打。

侯友宜說，接種站可採線上預約登記或現場登記，民眾只要帶著健保卡前往接種，完成護理師接種後，休息半小時後離開，流程都已經安排好了。

至於何時可以啟用接種？侯友宜說，中央說過，會按照高風險、中風險等不同區域，來分配不一樣的疫苗劑量，新北市要先了解中央會配發多少疫苗給新北市，等到中央疫苗一配發下來，馬上就可以施打，屆時也會盡快公布哪些點可以施打。

(中時 )