新竹市5日增1名COVID-19確診個案，案10649為京元電竹南廠群聚案例，為50多歲本國籍女性，為京元電子竹南廠員工，租屋處於新竹市轄內，非竹市市民，6月1日發燒就醫PCR採檢後確診，共匡列3名居家隔離，市府已安排相關足跡地點消毒。

目前以匡列案10649的2名室友與1名同事共3人，2名室友已完成採檢，PCR陰性，目前送防疫旅館居家隔離，1名同事居住苗栗，由苗栗縣安排採檢及居家隔離。

案10649足跡單純，平常騎機車往返公司與宿舍，外出全程戴口罩，並短暫停留外帶購買餐食，或返宿舍烹煮。5月28日曾到過苗栗竹南中華路美而美早餐店及來來健康素食店，5月29日曾到過竹南中華路全家超商，5月30日頭份建國路金色蓮花素食店，5月31日曾到過苗栗竹南中華路美而美早餐店、菿喫甘呷飲料店及來來健康素食店，6月1日曾到過苗栗竹南中華路美而美早餐店、菿喫甘呷飲料店。

市長林智堅透露5日上午與蔡英文總統通過電話，除報告竹科專案篩檢站一切順利，針對苗栗縣疫情升溫，蔡英文也請他向新竹縣長楊文科及苗栗縣長徐耀昌表達關心，請新竹市政府結合兩縣成立防疫共同區域聯防。

林智堅表示，他與楊文科及徐耀昌通過電話，楊文科向他表達協助移工篩檢的需求，徐耀昌則表達需要社區篩檢站經驗以及醫事人員人力不足等問題，市府也已請專人與苗栗縣衛生局連繫，有需要將協助與中央協調人力。

(中時 )