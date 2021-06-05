新北市長侯友宜今（5日）下午主持防疫會議，針對傳統市場自治會管理，侯友宜說，並非丟給自治會，現場還會有警察、志工、區公所配合市場處查察，教導他們落實人流管理，第一次勸導、第二次暫停營業，「做不好就關門！」

侯友宜表示，端午節將至，民眾端午節採買，要跟自治會配合，他也特別點名三重水流公市場，若做不好沒辦法把防疫動線做好，下次就關門，大家一起努力。

此外，關於採買人流管控，北市推即時影像，侯友宜說，目前的做法對市場壓力很大，做不到就停業，目前傳統市場人流減少一半以上，端午節要到了一次買一周，攤商自己分流也要告知民眾，一定會最好。

關於大型賣場人流管控，經發局長何怡明說，全市有172處賣場，每天都有進行稽查、連繫平台，人流控管有沒有異常，其中有某賣場有2處出口，卻只做了1處入口管制，立即改正，目前並沒有人數異常暴增情況。

(中時 )