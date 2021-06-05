佳里區第一黃昏市場確診女攤商的足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

全台疫情持續擴大，台南市今天新增1起本土新冠肺炎確診個案，案10875的60多歲女性，是佳里區第一黃昏市場攤商，5月27日全身痠痛，5月31日至6月2日曾到診所看診，6月3日因未緩解到醫院採檢，4日確診，匡列27位接觸者，由於婦人在市場擺攤、接觸者眾，但沒有明確接觸史，感染源目前不明，仍待疫調釐清。

佳里區第一黃昏市場傳出有攤商確診染疫，讓不少攤商、民眾都感到憂心。衛生局公布該案足跡，5月22日至5月30日皆自行開車前往佳里區第一黃昏市場擺攤，外出全程戴口罩。

台南市長黃偉哲說，今天新增案例本身是攤商，市府對於市場的擔憂及市場群聚，花了相當大心力要求實聯制，不過，佳里黃昏市場是露天街道，因出入口多，要完全封閉有實質難度，如果不配合實聯制，一發生疫情或確診者足跡有經過，就沒有辦法完成匡列，這部分對市場會有相對應處置措施。

由於佳里區第一黃昏市場出現確診者，引發防疫疑慮，又市場出入人口眾多，目前已休市也對攤商進行快篩，針對此案，匡列27位接觸者，有6人居家隔離、7人自主健康管理、14人自我健康監測，個案涉足地點皆已完成清消。

(中時 )