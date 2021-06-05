熊貓外送員暴雨中送餐，不料客人卻給一袋1元零錢，回家算完竟然少了19元。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

受南方颱風彩雲、北方滯留鋒面影響，昨（4）雙北地區午後豪雨狂倒，造成多處馬路成河，包括北市信義區忠孝東路四段到五段、松仁路等路段，積水都超過一個輪胎，完全看不到路面，但美食APP熊貓外送員仍騎著機車在水中慢慢滑行前進，辛苦為客人送餐，不過一名外送員發文表示，當天一位客人付款時卻給他一整袋「1元零錢」，沒想到回家一算，竟然少了19元，讓他氣得直呼「你的良心在那裡？」。

原PO在「外送員的奇聞怪事」發文表示，這名客人應付款是245元，對方怕大雨會把鈔票弄濕，就拿了一袋1元零錢付款，因為當時大暴雨，又沒有騎樓，加上已經跑了13小時很累，就沒有當面清點，沒想到回家一算，竟然少了19元，讓他氣得直呼「要我幫你出嗎？你的良心在哪裡？」

此文一出引發網友為他抱不平，覺得那位客人太超過「冒著大雨積水幫你送餐，還坑人家19元，真的太過份了」、「一定是故意的，知道外送員不會當場數，就佔人家便宜」、「你的良心被大雨淹沒了嗎？」、「看到這樣的錢就直接把餐送回店家」。、

有其他外送員建議「遇到這種奧客不管多少錢就慢慢的數，數完再交餐」、「我遇過給9個10元，其中3個還國外幣，當下就要他進去換，當外送員好騙嗎？」、「我也被這樣搞過好幾次，後來我車上就放一個零錢盤！（可是不是每次都用）天氣好、後後面沒訂單時，我陪你慢慢數。天氣不好、後面有單，拿錢盤。重點是：錢給足了再給餐！」。

(中時新聞網)