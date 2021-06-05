見台灣新冠疫情升溫、本土案例增加，昨(4日)日本政府提供124萬劑AZ疫苗，昨下午2時運達桃園國際機場，消息一出引來不少網友發文感謝，連台北101、圓山飯店都點燈致謝，而2018年和台塑集團長孫王泉仁傳婚變，近來和孩子在日本生活的麻衣，昨晚也曬出台北101的照片，大喊：「感動」。

麻衣2014年閃嫁王泉仁成為豪門媳婦，隔年生下一子，未料2018年便傳出兩人感情生變分居，王泉仁過家門不入，讓麻衣過起「偽單親媽媽」的生活，而麻衣為保護兒子遠離是非，不久便將30億金孫帶回日本生活，期間還傳出王文洋出5億，有意讓金孫留在台灣，還有謠言指兩人已離婚，麻衣將孩子從母姓，王文洋方面都一一否認。

麻衣隔海關心台灣疫情。（圖／中時資料照片）

獨自在家鄉日本帶孩子的麻衣，過去不忘透過推特關心台灣，這兩年新冠肺炎疫情肆虐全球，麻衣去年發文寫下：「感謝台灣！！想念台灣！！一起加油！！」並分享兒子近照，雖用表情貼紙遮住五官，但可見他肉萌的臉頰頂著短瀏海，相當可愛，麻衣說：「兒子愛的哆啦A夢說話了，為了多（哆）啦A夢他烤了餅乾」，勉勵兒子和哆啦A夢一起樂觀對抗疫情。

麻衣發文鼓勵大家。（圖／翻攝自推特）

去年麻衣也發文，轉發安倍晉三感謝台灣的發文，寫下：「我們一起加油」，昨見台北101特別點燈感謝日本捐贈疫苗，麻衣也回應了愛心符號，直呼：「感動，我們一起加油」，也提醒粉絲：「我們一起加油啊，心身都需要健康！！」

麻衣去年曬出兒子萌照。（圖／翻攝自推特）

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)