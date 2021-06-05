新冠肺炎疫情肆虐，全台第三級防疫警戒延長至6月14日，許多公司紛紛實施居家辦公（WFH，Work from home）降低員工染疫風險，不過日前卻有網友爆料，因此抓包同事大搞婚外情，原因曝光後吸引不少網友朝聖，打趣笑說「高手在民間！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO出一張對話截圖，指出朋友的工作是資安人員，公司現正實施居家辦公，沒想到卻讓他意外發現一個天大八卦，隨即爆料「有兩個人用同一組IP連回公司」，直言兩名同事明明是在家辦公，但網路位置卻相同，懷疑是在同個地方一起上班、開會。

其他人得知後趕緊詢問「男女嗎？」對方進一步解答「對！男的已婚有小孩，女的單身」，更狠酸「居家辦公，結果兩個出來找一個家」，一席話讓原PO事後也不禁打趣調侃「就算WFH也是會發現秘密的呦！」

對話截圖一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「超多這種的，居家辦公跑到飯店做連結。還不願配合實聯制」、「網路線與網路線的連結啦，合理」、「高手在民間」、「飽暖思淫慾、隔離見真情」、「笑死，IT部門另類疫調」、「太勁爆了」。

(中時新聞網)