大S、汪小菲驚傳10年婚變，導火線是汪小菲今早在微博發表的兩岸政治言論，讓小倆口大吵一架，氣得大S單方面宣布離婚，目前正在辦手續中。對於姊姊鬧離婚，小S雖然不發表意見，然而她上月在播客節目《老娘的老娘》中奉勸未婚女性不要亂結婚的一席言論也被網友翻出，認為小S大概是從姊姊身上看到什麼，才會有感而發這樣說。

小S上個月在《老娘的老娘》聊到婚姻問題，突然有感而發地說，真的不要被長輩逼婚，亂找一個男生嫁，婚姻真的不是開玩笑，「我覺得亂結婚真的是很可怕的一件事，因為萬一又不小心生了小孩，到時候要離婚，那真的是很麻煩的事。」小S還說，寧可一個人寂寞，享受單身，也不要隨便找一個嫁，最後可能相處兩年後看對方不順眼很痛苦。

小S爆料大S「沒事吵架就鬧離婚」汪小菲臉瞬間僵掉

不過徐媽媽則與小S抱持不同意見，她認為身為女人不結個婚，妳怎麼知道身為女人要幹嘛？直言結了不對，可以離婚就好。

其實小S個性向來心直口快，2017年大S與汪小菲一起上她主持《姐姐好餓》，當時小S就在節目中開起兩人玩笑，「姊，祝你們將來一片美好、白頭偕老。」大S才接話「謝謝，一定會的啊」，小S竟脫口：「不要沒事吵架就說要離婚好不好。」令汪小菲瞬間臉僵好尷尬。

小S嘆不要亂結婚 昔爆「大S鬧離婚」內幕 汪小菲瞬間臉僵

(中時新聞網)