新冠肺炎疫情嚴峻，民間熱心人士、美國也紛紛規劃給台灣捐贈疫苗。中央流行疫情指揮中心今預告，下周將進行相關的緊急授權使用（EUA），BNT、J&J的EUA都會努力通過，不過對於此次的EUA是為了民間捐疫苗或美國捐疫苗，指揮中心並未多做說明。

近期民間不少熱心人士都盼協助台灣取得國際疫苗，永齡基金會規劃採購500萬劑BNT疫苗，佛光山則規劃協助進口最多50萬劑J&J疫苗，另孫文學校總校長張亞中則欲捐助500萬劑BNT疫苗、500萬劑國藥疫苗。

國際方面，繼日本捐出124萬劑AZ疫苗後，美國也規劃在6月底釋出BNT、Moderna、J&J及AZ共8000萬劑疫苗到海外，其中700萬劑捐給亞洲，台灣也包含在內。為國際疫苗輸台鋪路，食藥署預告下周通過BNT、J&J緊急使用授權。

永齡基金會日前表示要向莫德納爭取500萬劑疫苗，今又傳出鴻海創辦人郭台銘有意爭取疫苗代工。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，生技產業在台灣做代工或授權製造，政府都非常歡迎，並會予以協助。至於原廠授權書，指揮中心與永齡有做相關聯繫，困難點也在討論如何解決。

陳時中今也透露，相關疫苗的緊急授權使用（EUA），下禮拜會做幾個藥品的EUA讓它先通過，方便以後讓它進口。會後有媒體追問指揮中心，通過EUA是為了民間捐疫苗還是美國捐疫苗，指揮中心未多做說明。

食藥署長吳秀梅午間表示，下周會努力通過BNT、J&J的緊急使用授權。對於是否已有藥廠申請，吳秀梅僅說「沒有，我們自己看看怎麼樣子協助」。媒體再追問，是否是政府主動接洽拿資料，她則說「會用各種方式努力進行，會儘量去問，看看哪些地方有，現在在作業中」。

(中時 )