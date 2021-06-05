新北市長侯友宜今（5日）下午主持防疫會議，外界質疑設立熱區防疫中心功效，連深坑、八里一天只有個位數確診都要設，侯友宜表示，要未雨綢繆，未知的危險要全部動起來，因為有熱區防疫中心才沒有快速飆漲，還是拜託重熱里民出來快篩，還有名額。

侯友宜表示，萬華有18萬人口，依據地理環境，輻射出來後剛好是新北市200多萬市民，所以要先做好熱區防疫中心，要未雨綢繆，這是中長期的部屬策略，針對未來的未知危險性要全部動起來，因為有熱區防疫中心才沒有飆漲起來。

侯友宜視察快篩站。（資料照）

侯友宜拜託，雖可以有效控制還是要拜託市民低度活動，市民的配合很重要，感謝市民配合，時間拖久了大家都很擔心，疫情就有可能再往上，大家共體時艱。

此外，關於重熱里快篩，侯說，一直苦口婆心呼籲里民出來快篩，有隱性傳播鏈，快篩還不是很高還是再度拜託，周六、周日出來快篩站篩一篩，尤其是三重，今天又多成立三重機動篩檢站，希望大家不要排斥，這是在幫忙民眾。

侯友宜說，篩到趕快治療，若等身體發生狀況再送醫不好，拜託一定要出來，重熱里民都知道，年紀大的都先出來篩，篩檢量能還夠，拜託你們出來篩檢。

(中時 )