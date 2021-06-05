國民黨金門縣黨部籲請鄉親大聲向蔡政府喊話：「金門需要疫苗!」（李金生攝）

金門縣黨部強調，國民黨要正告民進黨政府放下傲慢，拿出具體行動，人民的生命不能再等了。（李金生攝）

國民黨發聲呼籲國際社會幫助台灣取得國際認證的疫苗，並要求政府拿出行動拯救人民生命。金門縣黨部今天在圍牆上繫上黃絲帶，號召鄉親在明（6）日晚間8點，響應全台各地「熄燈一分鐘，喚醒陳時中」的生存革命，大聲向蔡政府喊話：「趕快進口疫苗!」

縣黨部主委石兆瑉指出，金門是目前全台唯一零確診的縣市，在中央不願全面普篩，也不支持民眾前往離島需強制快篩下，只得與同屬離島的馬祖、澎湖自力救濟，對入境旅客強制篩檢，全力防堵出現破口。面對全台染疫死亡已逾200人的現況，金門有限的醫療量能更讓人憂心，國民黨要正告民進黨政府放下傲慢，拿出具體行動，人民的生命不能再等了。

國民黨在官方臉書與江啟臣臉書上發起「台灣需要疫苗（Taiwan Needs Vaccines）運動，要讓全世界以及政府看見人民最迫切需求。

金門縣黨部準備黃絲帶提供民眾索取，也呼籲鄉親加入6月6日晚間八點「熄燈一分鐘，喚醒陳時中」活動，要求民進黨政府不要再用政治、意識形態，杯葛國民需要健康防疫的基本人權。

(中時 )