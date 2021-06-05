工研院員工一家4口的足跡。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣4日新增10多歲女學生確診案，據查女學生的父親是工研院51館的員工，新竹縣5日新增7例確診個案，這名工研院員工、妻子及另名女兒也陽性確診，工研院獲知訊息後隨即「封館」完成消毒。

這名工研院50歲員工的女兒，4日被確診，他則在5月17日出現咳嗽、喉嚨癢症狀，多次就診未改善，6月2日經診所醫師轉診指醫院採檢就醫，4日接獲醫院通知檢驗結果為陽性，衛生局立即安排119救護車後送至醫院負壓隔離病房治療。

這名員工5月18日就在家辦公，平日皆為就醫和購物外出。他的妻子5月27日出現胸悶腹痛，6月2日未改善由診所轉診至醫院就醫採檢，採檢當下因發燒和肺炎先行收治負壓隔離病房，檢驗結果陽性確診，持續治療中。另名10多歲的女兒由衛生局安排採檢，檢驗結果為陽性，即送至醫院負壓隔離。

工研院表示，4日接獲中央流行疫情指揮中心通報這名員工確診後，確認員工是每天自行開車到院上班，並配合院方防疫分流措施，已申請居家上班。

工研院指這名確診員工是行政人員，同辦公室同仁僅有4人，目前疾管署已匡列密切接觸者1人，經PCR檢測後為陰性，進行居家隔離，另2人進行自主健康管理。同時已針對確診員工的工作場域及公共區域完成消毒，研發工作及營運並未受影響。

工研院指已依據疫情發展狀況陸續實施異地分流、居家上班、視訊會議等措施，目前已有 60％的員工約4500人，採用居家上班，滾動式更新相關應變措施。

縣長楊文科5日公布新增7例確診案例，除了工研院一家4口外，有2例是住寶山鄉，為京元電子的相關個案，目前正疫調中。

有1例是湖口鄉30多歲女性，是新北市確診的接觸者，1日出現咳嗽、鼻塞、喉嚨痛未改善，就醫採檢結果陽性確診，隨即送醫隔離治療。

另外，竹北市60多歲男性，是機構確診者的同房室友，3日居隔期間發燒，再採檢則為陽性確診，收治原醫院負壓隔離病房。

楊文科指上述5案例依據各自疫調進度，除已匡列的重複接觸者外，新增匡列接觸者共9人，2人居家隔離、1人自主健康管理、6人自主健康監測，公共場所活動史地點已全面消毒。

(中時 )