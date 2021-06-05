市場採買怎防疫？ 譚敦慈揭3招降低家庭傳染關鍵

本土疫情嚴峻，有不少確診事件都與市場有關。毒物科護理師譚敦慈接受⟪中時新聞網⟫專訪時分享到市場採買要注意的防疫事項，包含空間、科學採買、使用包裝等。另外，她也點出家中最容易發生病毒傳播的地點，並教3招降低家庭傳染關鍵。

為避免市場成為隱形傳播鏈，嘉義縣政府強力建議各鄉鎮市公、民有市場採取自主分流，透過身分證字號尾數進行單雙分流、分日採買。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

譚敦慈表示，採買地點要選擇開放空曠的場域，時間應避開熱門時段像是上午9點到11點，最好是11點半甚至12過後再去買。去菜市場之前，也要先看一下家中需求，算準需要的份數直接採購，掌握「快、狠、準」原則。也須注意不要用手挑菜，直接和老闆溝通需求，才能保護自己保護他人。

根據研究，新冠病毒會在塑膠上停留三天、紙箱上停留一天，所以譚敦慈建議大家可以使用紙箱較安全，也可以減少塑膠垃圾的產生。回到家後可以先在家門口將菜和箱子噴灑酒精消毒，酒精揮發速度快，且處理食材前也會用水清洗，因此不用擔心酒精殘留在食物中。

另外，譚敦慈點出在家中最容易傳播病毒的地方是浴室和廁所。所有家人正在居家檢疫，盡量讓他單獨使用一室。如果沒有辦法可以用三招降家庭傳染，首先廁所要保持良好通風，其次使用水龍頭、蓮蓬頭、馬桶等一定要先噴酒精，沖馬桶時也要蓋上馬桶蓋再沖水，最後每個人的牙刷都要單獨放置不能放在同一個杯子等，避免病毒傳播。

(攝影/馬樹立、剪輯/張以宗)

(中時新聞網)