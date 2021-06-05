國民黨6日將動員發起要疫苗活動，還傳出有20輛遊覽車會環島向地方縣市政府按喇叭、要疫苗，基隆市長林右昌5日直言，這就是大型群聚，徒增防疫困擾，呼籲國民黨主席江啟臣別增加地方員警壓力，國民黨要懸崖勒馬、迷途知返，別成防疫破口。

林右昌說，這不符合社會期待，是變相的環島旅遊，全國不應該有20輛遊覽車在街上跑，警方已夠忙，還要抓沒戴口罩的人，防疫工作繁重，國民黨倒不如捐20座社區快篩站，還比較讓人民有感覺。

針對崁仔頂魚市人潮分流措施，林右昌說，崁仔頂非一般零售菜市場，是負責北台灣及中部的重要魚貨集散地，市府已跟攤商、自治會溝通，非常願意加強防疫，他會採更嚴格的標準，要求所有攤商帶「雙罩一套」，包括口罩、面罩、拋棄式矽膠手套，自治會已緊急採購1000個面罩可賣給攤商。

另外，林右昌提到，有民眾反映基隆疫調人員下午5時30分就下班找不到人，他要強調疫調不是當天就能出爐，市長的報告就是衛生工作人員沒天沒夜所準備，請給予尊重，不要用非理性的言詞輕蔑他們，疫調公布也不是把確診者當被獵巫的對象，公布足跡是為了防疫，也有隱私。

(中時 )