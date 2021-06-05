南投縣今天新增3起新冠肺炎確診，其中，案10656為住在草屯鎮、48歲女性，她是先前確診的27歲洗車場小開母親；另案10655為67歲、住在南投市的男子，他42歲的女兒為昨天公布確診個案，兩人因家中舉辦喪事導致感染；另名16歲女性則在學校停課後即返回嘉義。

南投縣府指出，住在草屯、家中經營洗車場的27歲男子，上月18日、20日接連與朋友到淡水、高雄，返家後出現發燒、頭痛及咳嗽等症狀，22日確診新冠肺炎，與他同住的父親、女性友人之後也確診，其母當天起居家隔離，但在隔離期滿前進行第二次核酸檢測，結果為陽性，目前醫院收治中。

案10655是住在南投市的67歲男子，他的女兒昨天確診，縣府疫調發現，他的父親日前過世，疑因辦理喪事期間，有住在雙北、台中的親友返回參加，其接觸史包括8名家人、誦經團及禮儀社15人都居家隔離。

此外，案10667為16歲女性，原本住名間鄉，但她5月19日學校停課後，即由家人接回嘉義同住，她因家人確診被通知進行核酸檢測，結果為陽性，因出現發燒、咳嗽等症狀，也收治在醫院治療。

(中時 )