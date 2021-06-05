知名歌手陳零九為新冠肺炎確診患者，其足跡涵蓋北部和中部。台中市長盧秀燕表示，陳零九13日有到后里錄影，該地為知名風景區，市府每周均有進行清消。

盧秀燕說，因該個案在台北，疫調未通知台中，陳零九在臉書講到自己有台中足跡，5月13日到后里錄影，因后里是台中的知名風景區及景點，市府本來每周都會加強清消，呼籲市民不用過度擔心。

(中時 )