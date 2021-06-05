陳零九曾到后里錄影 盧秀燕：市府每周都清消 16:032021/06/05 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藝人陳零九表示自己曾到台中后里錄影。（摘自陳零九臉書／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知名歌手陳零九為新冠肺炎確診患者，其足跡涵蓋北部和中部。台中市長盧秀燕表示，陳零九13日有到后里錄影，該地為知名風景區，市府每周均有進行清消。 盧秀燕說，因該個案在台北，疫調未通知台中，陳零九在臉書講到自己有台中足跡，5月13日到后里錄影，因后里是台中的知名風景區及景點，市府本來每周都會加強清消，呼籲市民不用過度擔心。 台中疫苗快打站實兵演練 盧秀燕：一天可打3萬人 從特教班到研究所 腦麻生陳暐承：不放棄自己 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #后里 #陳零九 #錄影 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市增9確診 霧峰清水梧棲3家庭群聚感染 15:242021/06/05 社會 感謝日援台124萬劑AZ疫苗 盧秀燕：希望中央爭取更多疫苗 13:032021/06/04 生活 台南增1例 佳里第一黃昏市場女攤商確診 感染源待釐清 15:352021/06/05 生活 桃竹確診＋14 女學生停課前染疫 04:102021/06/05 地方新聞 看屋筆記：沙鹿區富旺心海城(個案＋價格分析) 09:002021/06/05 建案開箱-台中 中市獲5千劑疫苗供長照人員接種 盧秀燕：今日全數打完 13:012021/06/05 生活 雲嘉確診各＋1 六輕快篩數百人 04:102021/06/05 地方新聞 男打AZ血栓命危 賣家當籌70萬救命 04:102021/06/05 生活新聞 台中107處市場大清消 籲民眾分流安心採購 10:022021/06/05 生活 汪小菲兩岸問題狂失言 曾嘆台灣「充滿仇恨」 14:122021/06/05 娛樂 健康有術》證基會董事長 林丙輝晨泳助思緒 愛吃甜食懂自律 07:262021/06/05 專題周報 生活熱門新聞 暴雨狂炸後台南3水庫進帳多少？曾文水庫最新蓄水量曝光 - 生活 竹縣今增7確診 工研院員工一家4口染疫 - 生活 雷雨大進補千萬噸！翡翠水庫最新蓄水量曝光 數字太驚人 - 生活 桃園新增16例足跡曝光 曾搭中壢客運1路公車 - 生活 暴雨刷北部 他上石門水庫集水區看到這幕 桃園人嗨翻：沒這麼爽過 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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