日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，內閣府日前進行疫情相關調查顯示，超過70%的日本人已對疫情感到疲勞，且愈年輕的族群比率愈高。

日本放送協會（NHK）報導，內閣府從4月底到5月間，透過網路進行有關生活及行動變化的調查，全日本共有1萬多人回答。

被問到是否對疫情感到疲勞，33.7%的受訪者認為確有感受；37.9%的受訪者認為稍有感受，兩者合計逾7 成。

不太有感覺的受訪者為17.4%；完全沒有感覺的受訪者僅8.4%。

如果從年齡別來看，60歲以上受訪者對疫情感到疲勞的比率約26%；但30多歲受訪者覺得疲勞的比率達37.6%，20多歲受訪者更高達41.3%，可以看出愈年輕的受訪者對疫情感到疲勞的比率就愈高。

內閣府負責人說，年紀愈輕活動程度愈高，當被要求避免外出等情況時，很容易就「疲乏」。

與此相關，東京都目前仍處於「緊急事態宣言」期間，全日本新聞網（ANN）記者5月底前往東京都年輕人經常聚集的澀谷地區，直擊晚間8時店家提前打烊後的「路上飲酒」實際情況。

根據ANN影片顯示，雖然東京都政府一直呼籲大家不要在疫情期間「路上飲酒」，但年輕人不僅大喇喇地在路上席地而坐喝酒，還脫掉口罩在街上玩起滑板，甚至喝醉後還大聲唱歌。

有看似上班族男性，才過晚間8時30分就喝醉在路邊睡覺，也有人沒戴口罩靠著建築物外牆睡覺；到晚間10時左右，便利商店外聚集滿滿都是人，多到連人行道都難以通行。

報導指出，目測超過100名年輕人在此群聚，大家都在喝酒，一半人站著一半人坐著，喝嗨還不斷大聲咆哮，大多數的年輕人都沒有戴口罩，還有人直接坐在車道上，更有人玩滑板玩到衝進車道跌倒，差點被行經車輛撞上，種種險象環生的脫序行為層出不窮。

由於吵鬧聲音實在太大，警方也派員到現場勸導，只見可能是喝醉的年輕人手持像是證件的物品向警員挑釁，旁邊則有另一名男子勸阻。就在警員到場勸導後，現場聚集的年輕人開始減少，但便利商店前的「開趴」仍未散，可看到垃圾散亂一地。

(中央社)