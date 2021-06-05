【LIVE直播】針對近日疫情狀況及防疫作為 總統蔡英文發表線上談話｜2021.06.05

新冠疫情死亡人數今攀新高，蔡英文總統今發表談話，她指出，疫情依然嚴峻；竹竹苗是共同生活圈，也是科技產業的重鎮，她已經請新竹市林智堅、新竹縣楊文科及苗栗縣長徐耀昌組成竹竹苗防疫作戰聯盟；剛剛她已經打電話給徐耀昌縣長、楊文科縣長，有任何需要中央協助，中央一定會全力以赴。

總統今下午直播談話提到今天確診跟死亡人數指出，疫情依然嚴峻，除了雙北市之外，在苗栗的科學園區的感染狀況，也令人擔心。

她說，更讓他們心疼不捨的是，不少年長、慢性病的重症患者，最後抵抗不了病毒的催折離開而去，因此她已經交代指揮中心，除了疫情防治之外，指揮中心也會持續強化醫療的能量，降低重症患者比例和死亡。

總統說，因為什麼案例以長者居多，昨天指揮中心也已經宣布後續的疫苗，施打年長的國民也將列為優先接種的對象。

她說，昨天起指揮中心已經在苗栗設置前進指揮所，剛剛她已經打電話給徐耀昌縣長、楊文科縣長，告知有任何需要中央協助的事，她們一定會全力以赴。

總統說，竹竹苗是共同生活圈，也是科技產業的重鎮，她已經請林智堅市長、徐縣長跟楊縣長組成竹竹苗防疫作戰聯盟，整合區域內的防疫能量，全力守護區內所有人的健康，也把國家重要的產業的安全防線鞏固起來。

她指出，前幾天，她指示國防部全力支援新竹篩檢站的設立，感謝國軍弟兄、姊妹全力投入，在十八個小時內迅速完成設置工作，今天早上竹科專案篩檢站已經開始運作分秒必爭，務必把疫情的防線守住。

她說，目前中央疫情中心在苗栗設置前進指揮所，是由經驗豐富的王必勝醫師擔任指揮官，這兩天已經協助電子廠宿舍降載，在廠區分流作業、實施大量的篩檢，以及保留和擴大權限的醫療收治能量。

她強調，這一波的疫情涉及移工，勞動部已經投入協助，確保移工在工作、職場、生活安置都合乎防疫的需要，也會持續強化衛教宣導的能量跟速度，讓移工朋友能夠快速理解。在疫情嚴峻起，各項防疫的加強措施，協助維護健康的安全，一起努力守住台灣的疫情。

總統強調，過去這三天以來，疫情狀況仍然緊張，政府一定會盡全力來控制，也希望各縣市首長持續跟中央政府加強合作。

總統說，對傳統市場批發市場的人流管制、後續疫苗接種的規劃、安排等等一起，在最短時間內把疫情控制下來，「我要拜託大家，忍耐一時的不便，這幾天儘量呆在家裡，不要出門」，大家待在家，就是減輕前線的醫療防疫人員的負擔。

(中時新聞網)