新冠肺炎疫情益發嚴重，雖然中央流行疫情指揮中心所公布的統計數據，宜蘭縣今（5）日沒有新增確診案，但宜蘭縣政府隨後舉行的記者會則表示，宜蘭縣新增3件確診案，原因是這3個新增確診案是在昨天深夜至今天凌晨檢驗報告才出爐，其中一個個案是僅僅10個月大的女嬰。

縣府表示，宜蘭縣新增的3件確診案都是昨天所公布的案10212的家人，包括10212的丈夫、媳婦以及孫女，經追查後，確認感染源是案10212的大兒子（本身也是確診病患，案10517），感染源平常在台北工作，5月中旬返回宜蘭居住，是一名無症狀的感染者。

由於確診的死亡人數創新高，端午節連假又將至，宜蘭縣長林姿妙也宣布，今年的端午節期間，宜蘭縣9座公、私立殯葬納骨塔設施一律不開放民眾進塔與祭拜，同時取消大眾運輸的各種優惠措施，包括國道客運、市區客運、台鐵等班次都會減班，至於縣內各景區、八大行業、夾娃娃機店、釣蝦場等封閉及禁止營業，縣府也指示警局加強巡查，違規者一律重罰。

(中時 )