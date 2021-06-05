(16：55更新)中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今(5)日台南縣、高雄市、屏東縣地區及嘉義山區有局部大雨或豪雨，嘉義以北、南投、宜蘭、花蓮地區及澎湖、蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

此外，氣象局針對新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時00分止。

氣象局發布豪大雨特報。(圖/氣象局)

(中時新聞網)