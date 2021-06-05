雨彈狂炸範圍擴大 全台19縣市豪大雨特報 16:132021/06/05 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雨彈狂炸範圍擴大，氣象局針對全台19縣市豪大雨特報。圖為4日午後大雷雨又快又急，讓台北市排水不及，多處發生淹水情況。(資料照／鄧博仁攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (16：55更新)中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今(5)日台南縣、高雄市、屏東縣地區及嘉義山區有局部大雨或豪雨，嘉義以北、南投、宜蘭、花蓮地區及澎湖、蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。 此外，氣象局針對新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時00分止。 氣象局發布豪大雨特報。(圖/氣象局) 雨彈來了！南台灣發豪雨特報 9縣市警戒「致災天氣」 中南部注意！西南風滯留鋒兩面包夾 入夜16縣市豪大雨特報 (中時新聞網) #豪雨 #大雨 #梅雨 #天氣 #氣象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 輕颱彩雲最快傍晚觸台 梅雨鋒面還在 嚴防劇烈大雨 06:422021/06/04 生活 快訂閱LINE「國家災害防救科技中心」 大雨特報不漏接 15:392021/06/04 科技 不斷更新／日累積雨量破300毫米！氣象局再對北市發布豪大雨特報 13:162021/06/04 生活 豪雨天怨鄰居「頂樓瀑布」炸自家大門 他PO文遭圍剿：檢舉老天爺啦 21:132021/06/04 社會 雨胞集結！16縣市豪大雨特報 全台集水區有獎 08:392021/06/04 生活 因應鋒面通過帶來豪大雨 中市建設局整備防汛 15:082021/06/04 生活 防範短時強降雨 台南出動防水擋板 13:422021/06/05 寶島 彩雲颱風接著梅雨鋒面恐成水災 第三河川局嚴陣以待 19:382021/06/04 生活 豪雨炸雙北 忠孝東路淹成大運河 04:102021/06/05 社會新聞 梅雨鋒徘徊 氣象專家：紓旱也應注意恐致災 09:012021/06/05 生活 雷雨彈狂炸雙北 新店淹大水 網開門驚見小河 13:432021/06/04 生活 生活熱門新聞 暴雨狂炸後台南3水庫進帳多少？曾文水庫最新蓄水量曝光 - 生活 竹縣今增7確診 工研院員工一家4口染疫 - 生活 雷雨大進補千萬噸！翡翠水庫最新蓄水量曝光 數字太驚人 - 生活 桃園新增16例足跡曝光 曾搭中壢客運1路公車 - 生活 暴雨刷北部 他上石門水庫集水區看到這幕 桃園人嗨翻：沒這麼爽過 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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